Zöld sáv, szemétgócok

Lapunk az utóbbi hetekben számos alkalommal foglalkozott a térség településeinek kül- és belterületén található illegális szemétlerakókkal.

A következő napokban Dunaújváros olyan zöld területeit, erdős sávjait szemlézzük, amely az első pillantásra nem tűnik szennyezettnek. Szerdán délelőtt végigjártuk a Dunaújváros Sportcsarnoktól lefelé vezető Siklói út közvetlen környezetét, valamint a Siklói út mentén található erdős sávot. Amit tapasztaltunk az több mint elkeserítő!

Anno, még 2018 decemberének végén dokumentáltuk, hogy a karácsonyi bevásárlási láz végeztével, azaz december 24-én 12 óra után több tucat karácsonyfát dobtak ki a Siklói út mentén is. Így történt ez tavaly karácsonykor is. A már elszáradóban lévő famaradványok jelenleg is ott vannak. Mellettük sűrű halomban építési törmelék, kibelezett tévék és mázsányi háztartási hulladék.

Korábban, a környéken rendszeresen futó olvasóink jelezték, kora reggel rendre személygépjárművekből dobják ki a szemetet. Esetünkben nem csak a műanyag flakonokra, egyéb hulladékra kell gondolni. Munkatársaink találtak az úttól alig 3-4 méterre csaptelepeket és ágyakat is.

A szomszédos erdős sávon sem szívderítőbb a helyzet, a rügyező fák és bokrok alatt tucatszám találhatók fekete szemeteszsákok. A környéken barangoló laikus polgár számára is egyértelmű, nem alkalmi szemetelésről van szó, valakik módszeresen, hosszú távon hordták, vagy éppen hordják ma is e területre a hulladékot.