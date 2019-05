Ismét elkezdődött a falukemencénél a szezon

A településen a jó idő beköszöntével elkezdődött a népszerű „falukemence szezon”. A történet a Perkátai Régiséggyűjtő Egyesület tagjainak felhívásával kezdődött, miszerint a helyiektől téglát kértek a kemence építéséhez 2015-ben, s azt követően folyamatosan bővítették, fedett, fából készült padokkal kiegészített teret valósítottak meg munkájuk során.

Perkáta önkormányzata a település lakói számára nyitottá tette a kemence elérését különböző események alkalmából: általában családi, egyesületi, baráti programok megvalósítására veszik igénybe a perkátaiak a területet.

Az idei évben is elkezdődtek a falukemence körüli rendezvények: Perkáta testvértelepülésének, a francia Saint-Maximinnak a családi csoportját fogadták a helyszínen egy hangulatos ebéddel, a mostani hét végén pedig egy baráti kör tartotta ott a hagyományos éves találkozóját.

Csőszné Piros Mária harmincöt évig dolgozott a vasműben, ahol nagyon jó csapat tagja volt, s minden évben meghívja a kollégáit egy jó hangulatú találkozóra, amelynek a helyszíne idén a falukemence területe volt.

– Összetartó csapat ez, segítőkészek a tagjai. Nagyszerű dolog, hogy a falunak van egy kemencéje, ahol ilyen programokat lehet szervezni – mondta Csőszné Piros Mária az esemény alkalmából.

A falukemencénél az elkövetkező hetekben is mozgalmas lesz az élet: néptáncosok, óvodások, iskolások, valamint családok veszik igénybe különböző rendezvényekre, sőt, június 29-én egy rockdélutánt is rendeznek majd az árnyékos fák alatt.