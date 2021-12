– Ez annyiban jó tánc, hogy nem kell pár hozzá, tehát azok a hölgyek és urak is csatlakozhatnak hozzánk, akiknek a párja éppen nem akar táncolni. Furcsa ez, mert a hölgyek inkább bevonhatóak, az urak inkább vonakodnak. Rác­almás önkormányzata is segít minket, hogy ezt a termet használhatjuk, gyakorlatilag díjmentesen. A lényeg: ez a fajta tánc befogadó, fiataltól az idősebb korosztályokig mindenki részt vehet benne. Akinek van egy kis ütemérzéke és megszereti a country-muzsikát, az bátran csatlakozhat hozzánk. Vannak nehezebb táncaink is, de a kezdésnél, az első lépéseknél ott vagyunk, segítünk – mondta el lapunknak Király Lászlóné, a rácalmási country klub egyik meghatározó tagja, aki kiemelte egyebek mellett: