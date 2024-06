NAV-ellenőrzés 49 perce

Fogadási tippek feketén

Az elektronikus kereskedelem ma már nemcsak a webáruházi áruforgalmat jelenti, az internetes felületek sok egyéb gazdasági tevékenységre is lehetőséget biztosítanak. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) is kiemelt figyelemmel kíséri a különböző digitális platformokon és a közösségi médián keresztül tevékenységet végző vállalkozókat. Természetesen ezeknél az adásvételeknél is be kell tartani a számlaadási és adózási szabályokat. A NAV munkatársai ezúttal internetes fogadások tippadóit ellenőrizték.

Fotó: shutterstock.com (illusztráció)

Az úgynevezett tipsterek internetes oldalakon vagy speciális fogadási felületeken rendszeresen adnak információkat, tippeket sportesemények várható kimeneteléről, a szakértői tudásukat adják el másoknak. Több tippadó is saját weboldalt üzemeltet, némelyikük ingyenes, többségük azonban előfizetéshez kötött. E mellett egyre nagyobb teret hódít a fogadási tippadás a közösségi oldalakon is – írta közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A NAV munkatársai előzetes adatgyűjtés után két olyan tippadót is ellenőriztek, akik közösségi oldalakon hirdették tevékenységüket. Az ellenőrök mindkét esetben felvették a kapcsolatot a tippmesterrel, és egy hónapos előfizetést, tagságot vásároltak. Ez az előfizetés hozzáférést jelent egy olyan zárt csoporthoz, ahol a fogadási tippek elérhetők. A megvásárolt előfizetésekről az ellenőrök egyik esetben sem kaptak se bizonylatot, se számlát. Az első esetben a revizorok nyilatkoztatták a tipstert a tevékenységről, megvizsgálták a vásárláskor megadott bankszámla forgalmát, és az adószám nélkül végezett tevékenység miatt mulasztási bírságot szabtak ki. Az ellenőrzés hatására a tippmester adószámot váltott ki, és legalizálta vállalkozását – tájékoztatott a NAV. A második esetben egy nagy követői bázist építő magánszemély tevékenységét ellenőrizték. A tippmester igen aktív volt, közösségi oldalain rendszeresen osztott meg tartalmakat követőinek. A revizorok egy hónapos csoporttagságot igényeltek és fizettek ki. A vizsgálat elindítása után írásban nyilatkoztatták a tipstert, aki mindössze néhány százezer forintnyi, tippadásból származó jövedelmet vallott be. Az adózói nyilatkozatnak ellentmondott a csoporttagok nagy száma és folyamatosan változó összetétele, és a számlavezető banktól bekért adatok is. Ezek alapján az elmúlt több mint egy év alatt a tippmester számlájára 18 millió forintot meghaladó tanácsadási tevékenységéből származó bevétel érkezett. Az ellenőrzési ügyben szintén mulasztási bírság kiszabása várható, és a jelentős adózatlan jövedelem miatt ez esetben a NAV kezdeményezi az utólagos adóellenőrzést is.

