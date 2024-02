Sajnálatos tény, hogy Tolnában még mindig történnek sérüléses balesetek amiatt, mert a járművezetők ittasan ülnek volán mögé. A rendőrök az ittasan okozott balesetek megelőzése érdekében folyamatosan ellenőrzik a járművezetőket a vármegye útjain.

Kollégáink az elmúlt hétvégén is fél tucat olyan sofőrt ellenőriztek, akiknél a szonda alkoholt jelzett. Mindegyik hétvégi napra jutott két-két ittas vezető. Közülük egy sofőr volt, akinek a szervezetében az alkohol mértéke nem haladta meg a bűncselekményi értékhatárt, ezért neki a jogosítványa nem bánta a hibát, de 130.000 forint bírságot és 8 közlekedési előéleti pontot jegyeztek fel neki az egyenruhások. A többieknek a jogosítványa bánta a meggondolatlanságot. Közülük volt egy 23 éves alsónyéki férfi, akinek három nappal korábban éppen ittas vezetés miatt vették el a vezetői engedélyét. Volt egy 81 éves paksi férfi is, akinél a szonda igen magas értéket mutatott. Természetes tőle is a helyszínen elvették a jogosítványát.

Mint közismert, jó ideje az eltiltás hatálya alatti vezetés is bűncselekmény. Ez azt jelenti, ha valakit a rendőrség vagy a bíróság jogerősen eltilt a jármű vezetésétől, de a sofőr ennek ellenére mégis a volán mögé ül. Sajnos az ilyen bűncselekményt elkövetők száma sem csökken. Csaknem mindennap akad olyan sofőr, aki eltiltás hatálya alatt vezet járművet. Kollégáink a hétvégén egy 24 éves Nagykónyiban élő férfit ellenőriztek Tamásiban, akit néhány hete tiltottak el jogerősen a vezetéstől egy hónapra. A sofőr ennyit sem bírt ki, mert újra volán mögé ült. Őt még szombaton este gyanúsítottként hallgatták ki a tamási rendőrök eltiltás hatálya alatti vezetés bűntette miatt. Ezúttal bíróság dönt majd a sofőr büntetéséről.

Az engedély nélküli vezetés egy szigorúan büntetendő szabálysértés. A jogosítvány nélkül vezető sofőröket a rendőrök őrizetbe is vehetik. Ez történt a hétvégén egy 55 éves csikóstöttősi férfivel, aki engedély nélkül furikázott a településen, amikor az egyenruhások ellenőrizték. A sofőrt a dombóvári rendőrök őrizetbe is vették. Sorsáról neki is a bíróság dönt.

Egy másik sofőrnek szerencséje volt, hogy nem került fogdába. A 29 éves bonyhádi férfit a tolnai járőrök ellenőrizték. Róla kiderült, hogy bódult állapotban közlekedett korábban egy másik vármegyében, ami miatt elvették a jogosítványát. Ellene ezúttal szabálysértési eljárás indul engedély nélküli vezetés miatt.

Nem győzzük hangsúlyozni, hogy az, aki alkoholos ital fogyasztása után volán mögé ül, mekkora baleseti kockázatot jelent mások és saját maga számára is. Kérünk mindenkit, hogy legyen megfontolt és tudatos vezetés közben is, ez mindannyiunk érdeke,

… hogy mindenki hazaérjen!