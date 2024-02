Mintegy 130 diák részére tartottak prevenciós foglalkozást a Fejér vármegyei bűnmegelőzési szakemberek Székesfehérváron.

Mit jelent a digitális tudatosság, és miért van különösen nagy szükség rá napjainkban a fiatalok körében? Bár hajlamosak lehetünk azt hinni, hogy a mai fiataloknak a digitális fejlődés kapcsán már nem lehet újat mondani, azt sem szabad elfelejteni, hogy az okoseszköz – használat elsajátítása még nem azonos azzal, hogy a fiatal generáció tagjai felismerjék és kezelni is tudják az online térben esetlegesen felbukkanó veszélyeket. Ezen igyekeztek javítani Gazdag Andrea r. őrnagy és Nyiri Sándor r.főtörzszászlós, a Fejér Vármegyei Rendőr - főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának munkatársai február 20-án a Székesfehérvári SZC I. István Technikumban. A nevelési-oktatási intézmény 9. évfolyamos diákjainak megtartott prevenciós programon részletesen is szó esett a fiatalokat is érintő kiberbűncselekmények elleni hatékony védekezés lehetőségeiről, az iskolai erőszak megelőzésének és kezelésének módszereiről és a gyermekekre komoly kockázatot jelentő új típusú dohánytermékek használatának veszélyeiről.

