Mint azt részletezték, a 2023 őszén indult kihelyezett felügyelői képzésben résztvevő, A18-as szakasz hallgatói január 15-én eredményesen levizsgáztak, ezzel pedig újabb lépést tettek a büntetés-végrehajtási szervezetbe történő integrálásuk felé. Pálhalma már évek óta biztosít helyszínt a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központjának a kihelyezett felügyelői képzések lebonyolításához, ezzel pedig nemcsak a helyi személyi állomány, de az ország többi büntetés-végrehajtási intézetének személyi állománya stabilizálásához is hozzájárul. A végzős, összesen 29 fős osztályból 17 fő volt pálhalmai hallgató, a többiek a budapesti, az állampusztai, a közép-dunántúli, a kalocsai és a tököli büntetés-végrehajtási intézetekből érkeztek, sőt még a Büntetés-végrehajtás Gazdasági Ellátó Intézetének hallgatója is részt vett a képzésen. A pálhalmai hallgatók rátermettségét mi sem bizonyítja jobban, minthogy a 17 hallgatóból 11 fő jeles vizsgát tett és 5 jó eredmény is született. A levizsgázott munkatársak – immáron a szükséges szakmai tudással felvértezve – hamarosan megkezdik gyakorló szolgálataikat, ezzel pedig tovább erősítik az intézeti szolgálatellátást.