Bejelentés érkezett november 13-án 9 óra körüli időben, hogy a 6-os főúton, a 85-ös kilométerszelvény közelében egy menetrendszerinti busz kigyulladt. A tíz utas időben el tudta hagyni a járművet. A helyszínre a dunaújvárosi és a solti hivatásos, valamint a dunaföldvári önkéntes tűzoltók érkeztek ki, három vízsugárral oltják a lángokat, amelyeket már körülhatároltak.

Olvasói videó (Juhász Anna):

A mentési és oltási munkálatok idejére a 6-os főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták. Terelésre nincsen lehetőség.

forrás: police.hu, katasztrófavédelem

Frisssítés 10:20:

A sofőrnek az utasok szóltak, hogy ég a busz, aki még le tudott húzódni az autóbusz öbölbe az első Dunaföldvári bejáró előtt. Óriási szerencse, hogy ki tudta nyitni az ajtót, mert, ha leég a vezeték, akkor már nem működik a vezérlés és bent rekednek az autóbuszban. Megállt egy másik busz is segíteni, így összesen 3 porral oltó készülékkel próbálták eloltani a tüzet, de nem sikerült. A tűzoltók közben kiérkeztek egy-egy szerrel, akik jelenleg is hűtik az autóbuszt. Most félpályás útlezárás van érvényben.