A Desszertsziget Kft.-t 2019-ben alapították, három generáció szakma iránti elkötelezettsége, szeretete teszi sikeressé, két éve irányítja a vállalkozást Pál­völgyi Gréta. Édesapja, Tamás is a cégben dolgozik, segíti munkáját, különböző pékségek vezetése során szerzett tudását igyekszik átadni lányának. Gréta külföldi munkákkal gyarapította tapasztalatait. Szakma iránti tiszteletét, szeretetét tükrözi a cukrászat minőségi működése, fiatal kora mellett is példaértékűen, sok-sok munkával látja el feladatát, jól használva generációja előnyeit, például a közösségi média használatában. Nagyszülei a hetvenes években a dunaújvárosi cukrászüzem vezetői voltak, majd 1983-ban nyitották meg Rác­almás főutcáján legendás üzletüket, melyet visszavonulásukig működtettek.

A cukrászat fő profilja különböző kisebb-nagyobb megrendelés teljesítése, esküvőkre, céges és egyéb rendezvényekre készítik el finomságaikat. Ilyen feladatokkal a térség távolabbi településeiről, sőt Budapestről is megkeresik őket. Több környékbeli viszonteladónak is rendszeres beszállítóik. Ugyanakkor egyre fontosabb a Március 15-e téren található műhelynél kialakított kiadóablak forgalma, ahol mindig friss és finom, hagyományos receptek alapján, minőségi alapanyagokból készült sütemények kaphatók. A kínálatot gazdagítják az igényekhez igazodva, új trendek szerint készült mousse-ok, macaronok, de tartottak francia, olasz, görög napokat is, a nemzetek jellegzetes ízeit bemutatva.

Másfél éve kezdték el nagyon tudatosan, hatékonyan alkalmazni a közösségi médiát. Hatásossága igen közvetlenül jelentkezik a cukrászatnál, előfordul, hogy a frissen készült termékek fotója alapján perceken belül jönnek is az üzlethez a vevők. Komoly követőtábor alakult ki, és volt olyan receptjük, amely trendet teremtett, ahogy ők is igyekeznek követni a közösségi médiában megjelenő új irányvonalakat, igényeket. A tevékenységükről így közvetített kép alapján jelentős megrendelések is érkeznek, nemegyszer előzetes kóstolás nélkül is. Bevételük rohamosan növekszik, két év alatt megháromszorozódott. A hat főt, két cukrászmestert és négy szakképzett cukrászt foglalkoztató üzlet nagy gondot fordít a fejlesztésekre, a dolgozók tanfolyamokra járnak, folyamatosan keresik az új, minőségi, jobban alkalmazható alapanyagokat, gépeket, berendezéseket, eszközöket szereznek be, szépítik a bolt külső megjelenését. Múlt-jelen-jövő ízekben, üzleti sikerességben.