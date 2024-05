A Dunaújvárosi Kegyelet Kft.-t, a kegyeleti szolgáltatást végző vállalkozást 1995-ben alapította Palkovics Jenő és felesége, a meglévő virágbolti profil kiegészítéseként, Dunaújvárosban az első ilyen jellegű magánvállalkozásként. Édesapjuk 2011-es tragikus halála után gyermekei saját élethelyzetük tapasztalatait is igyekeztek érvényre juttatni a vállalkozás átvételekor, mely mindig egy új kezdetet is jelent. Céljuk az igényes, minőségi, színvonalas szolgáltatás biztosításának fejlesztése lett, hiszen a tragédiát elszenvedett emberek sokkal érzékenyebbek. A búcsú pillanatait semmi nem ronthatja el, mindenre nagyon oda kell figyelni, és minél több feladatot, ügyintézést át kell vállalni a családtagoktól, gyászolóktól. A hozzátartozók igényeire fókuszáló, értékközpontú szolgáltatás továbbvitele, erősítése során a feladatokat a két testvér különböző személyisége, erősségei szerint választották szét. Milán határozott, racionális döntéshozóként főként a gazdálkodási, pénzügyi, HR-­feladatokat, pályázatokat felügyelte, Katalin emocionális, finom, elegáns beállítottságához igazodva az ügyfélkörrel való foglalkozást, a szolgáltatások minőségét, a készletválasztást, a marketinget irányította. Milánnak saját, egyre növekvő vállalkozása mellett, ma már kevesebb figyelme jut a Kegyelet Kft.-re de fontos szerepe volt abban, hogy a céget folyamatosan fejlődő pályára sikerült állítani, az átvétel óta megnégyszerezték az árbevételt, stabil, eredményes a működés. A vállalkozás húsz főt foglalkoztat, kicsi a fluktuáció, minden munkavállalónak fontos szerepe van a szolgáltatás minőségének biztosításában. A céget jellemző folyamatos innovációk, fejlesztések csak két elemét emeljük ki: 2015-ben nyitottak új irodát a Devecseri utcában, és színvonalas rendezvénytermet hoztak létre a temető mellett.

Palkovics Katalin a családi hagyományt, értékeket folytatva kiemelten fontosnak tartja a társadalmi szerepvállalást. Ezekben a törekvésekben is édesapja örökségét követi, aki elnökségi tagja volt kamaránknak, és aktív szereplője a város fejlődését szolgáló együttműködéseknek, például a KISOSZ-nak, vagy a Dunaújváros Jövőjéért Egyesületnek. Palkovics Katalin a Magyar Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesületének elnöke 2016 óta, szakmai érdekeiket hatékonyan tudják képviselni a jogalkotókkal való egyeztetések során. Az Európai Unió szakmai szövetsége is felkérte őket a csatlakozásra. Katalin a városban is aktív a közéletben, Újtelepen jól ismerik társadalmi és civil szerepvállalását. Kamaránkban több ciklus óta lát el küldötti, tisztségviselői feladatokat, a közelmúltban a Női Vállalkozói Klub megalakításában vállalt szerepet.