Előzmény

Már évtizedekkel ezelőtt felmerült az igény egy olyan vasúti nyomvonal (V0) építésére, amellyel kikerülhető és tehermentesíthető a fővárosi közlekedés. Tervek voltak, ám nagy, érdemi előrelépés nem történt a megvalósításában. Új lendületet az elmúlt néhány évben vett az ügy a kormánynak köszönhetően, amelynek szándéka, hogy növelje a vasúti forgalmat, elsősorban a gazdaság fejlesztése és a nemzetközi szintű klímavédelmi stratégiák érdekében. Ez az összetett hálózatfejlesztés akár másfél évtizedes időszakot is felölelhet, de hosszú távra határozza meg hazánk közlekedését, egyúttal a gazdasági versenyképességét is.

A legfontosabb pillér az, hogy stratégiailag meghatározó nyomvonalat alakítsanak ki. Még 2020-ban biztosított támogatást a kormány az Országos Vasúti Áruforgalmi Koncepció létrehozására: a cél az volt, hogy feltérképezzék az összes pályát és technológiai adottságot, majd összehangolva a szakmai szabványokkal, előírásokkal, s figyelembe véve még gazdasági-társadalmi- és környezetvédelmi szempontokat, meghatározzák a forgalomnövekedést eredményező irányvonalakat, illetve a hozzá szükséges infrastrukturális fejlesztéseket, megoldásokat.

Jó, ha ezt megjegyezzük!

Nem vagyunk mindannyian jártasak a vasúti szektor rejtelmeiben, éppen ezért megbocsátható számunkra az, ha például kevésbé látjuk a kétvágányúsítás vagy éppen a villamosított hálózat bővítésének jelentőségét, mint azok, akik értenek és érdeklődnek a vasúti közlekedés szakmai oldala iránt. A V0-s teherforgalmi vasútvonal fogalmát viszont érdemes megjegyeznünk, hiszen ez jelentősen érint bennünket is. A már említett Országos Vasúti Áruforgalmi Koncepció megalapozza egy, az országot Záhonytól Hegyeshalomig átszelő, a Budapestet délről elkerülő „V0” tervezett vasútvonalat, amely többek közt versenyképes vasúti teherszállítási kapcsolatot teremtene a túlzsúfolt budapesti és agglomerációs vasúthálózat elkerülésével, összekötné a jelentős hazai és országhatáron túli ipari területeket, ezzel teljes átjárhatóságot biztosítana a Transzeurópai Közlekedési Hálózatban.

Új híd, új állomás Dunaújvárosban

Bár a főbb irányvonalat már kijelölték, a részletek kidolgozása további elemző munkát jelent, hiszen figyelembe kell venni többek közt az adott térségek sajátosságait, igényeit, a jelenleg nem használatos szakaszok bekapcsolási-felújítási lehetőségeit is. Ebben nagy szerepet vállalt a Jövő Új-Városáért Egyesület (JUVE), amely 2021 óta azért lobbizott, hogy ez a vasúti fejlesztés Dunaújváros térségében valósuljon meg. Bükki Miklós, az egyesület elnöke (aki egyben a Vasúti Pályahasználók Egyesületének alelnöke is) kiemelte, városunk számára kiemelt jelentőségű ez a fejlesztés, mert egy intermodális logisztikai csomóponttá válhatunk (beleértve a tervezett autópálya- és kikötőbővítést is): megteremti az ipari és logisztikai beruházások alapjait, amellyel elindulhat végre egy kedvező gazdasági fejlődés.

A Szolnok-Kecskemét-Dunaújváros-Székesfehérvár-Győr útvonalú pálya városunk északi részén haladna el, ráadásul úgy, hogy itt építenék egy új vasúti hidat, amely körülbelül egy kilométeres szélességben ívelne át a Duna felett (és amely összeköttetést biztosít a keleti országrésszel). Egy delta vágánnyal oldanák meg azt, hogy két irányba lehessen közlekedni (körülbelül a Hankook vonalában), és fontos az is, hogy a Pusztaszabolcs-Dunaújváros közti szakaszt kétvágányúsítják. Mint azt Bükki Miklós hozzátette, természetesen a vasúti fejlesztés a személyszállításra is nagyon kedvező hatással lehet: kiaknázva a lehetőségeket, jobban be lehetne vonni a pálhalmai megállót a vérkeringésbe, illetve új elővárosi közlekedést is ki lehetne alakítani. A Dunaújváros-Budapest, a Dunaújváros-Kecskemét és a Dunaújváros-Székesfehérvár útirányok pedig lényegesen növelhetik majd a vasutat igénybe vevő utasok számát. Az átfogó fejlesztés tartalmazza a vasútállomásunk teljeskörű felújítását is, egy aluljáró kialakításával egyetemben, amely a gyalogosok és kerékpárosok számára biztosítana biztonságos közlekedést a Béke városrész és vasútállomás között.

Mi a következő lépés?

A „V0” teherforgalmi vasútvonal előkészítési munkálatainak következő lépése a nyomvonalsávot érintő élővilág előzetes felmérése, a környezeti hatástanulmány készítése, valamint az új vasúti nyomvonal környezetvédelmi engedélyének megszerzése - írta a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület, amely ezekre vonatkozóan indított új uniós közbeszerzési eljárást a nyáron. Ha a nyertes vállalkozó elkészül a feladattal, akkor lehet pontosítani a beruházással kapcsolatos, minden szempontot figyelembe vevő nyomvonal tervét, s ezután kezdődhet a kivitelezés. Mint azt Bükki Miklós elmondta, információi szerint vannak még nyitott kérdések, például az új vasúti Duna- híd pontos helye, vagy hogy mekkora sugarú körben kapcsolják be a környező településeket, milyen műszaki-technológiai megoldások szükségesek az egyes szakaszokon és a dunaújvárosi állomáson. Ezek mind-mind egymással összefüggő kérdések. Bükki Miklós véleménye szerint éppen ez lehet az oka annak is, hogy nem kezdődött meg még városunkban az intermodális csomópont kialakítása és az azzal összefüggő vasútállomás fejlesztése, amelyet még a Modern Városok Programban hirdettek meg. Viszont az mindenképpen jó hír, hogy a program támogatásából az állomás felújítási tervét el tudták készíteni, a többihez nyilván szükség van a végleges nyomvonaltervre is.

Financiális és beruházási kérdések

Az Országos Vasúti Áruforgalmi Koncepcióban foglaltak alapján, a fejlesztések becsült, várható nagyságrendje az elkövetkezendő 27 évre mintegy 7200 milliárd forint, amely részben kormányzati forrásból, részben uniós támogatásból, részben pedig a piaci szereplők által vállalt költségekből valósulhat meg. Bükki Miklós, a JUVE elnöke arról is beszélt, hogy bár távolinak tűnik a teljes kivitelezés, de így a gazdaság szereplőinek, a vállalatoknak elég idő áll rendelkezésére ahhoz, hogy megkezdhessenek egy-egy saját beruházást. Mint mondta, már most vannak érdeklődők, akik azonnal elkezdenék a fejlesztéseiket, amint zöld utat kapnak a kivitelezések (M8, V0). Dunaújváros nem bővelkedik szabad területekkel, ezért Bükki Miklós szerint hamarosan el kellene kezdeni az egyeztetéseket Dunaújvárosnak erről a környező településekkel. Meggyőződése, hogy Dunaújváros jövőjét a logisztika és az ahhoz kapcsolódó beruházások fogják meghatározni.

- Fontos, hogy a jövőben maximálisan kihasználjuk Dunaújváros és a térség kedvező adottságait új munkahelyeket teremtve. Vonzóvá kell tenni Dunaújvárost, főleg a fiatalok számára, hogy minél többen maradjanak itt, valamint, hogy minél több ember és cég telepedjen le Dunaújvárosban- tette hozzá Bükki Miklós.