A felszámolás elrendelését követően még az szerepelt, hogy a cég az egyezséget jóváhagyó és a csődeljárást befejezetté nyilvánító végzés jogerőre emelkedésétől számított hat hónapon belül a tartozás 8 százalékát kifizeti, majd további 4 százalékot legkésőbb 2025. december 31-ig. A második ajánlatban viszont megcserélték a két tételt, magyarán 4 százalékot fizettek volna hat hónapon belül, további 8-at pedig 2025 december végéig, írja a teol.hu.

Tény, hogy több tucat borászat pénze ragadt benn a kereskedőnél. A Villányi Borok Háza Kft. például 114 millió forinttal szerepel a hitelezők listáján, az egyik szekszárdi borászat 50 millió forintra vár, 20 milliónál nagyobb összeg szerepel a Laposa Birtok Kft. és a Gere Tamás Kft. neve mellett is.

Ami a banki tartozásokat illeti, az MKB Bank Zrt. 208 millió, az OTP 222 millió forint követeléssel jelentkezett be az eljárásba, a Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap pedig 21 millió forintja után fut.

A csődegyezségre készült összegzésből az szűrhető le, hogy ennél jóval kisebb a szóba jöhető vagyon, amiből a hitelezőket ki lehetne fizetni. A cég legértékesebb tárgyi eszköze egy 40 millió forintos Audi terepjáró.

Az Ital Magyarország Kft. a tulajdonosnak nem az első italforgalmazós cége, mely bedőlt. Bognár Gábor Andornak korábbi vállalkozása, a Drink Hungária Kft. felszámolása 2015-ben fejeződött be, és törölték is a cégjegyzékből. A Drink Hungária 2012 márciusa óta szerepelt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szégyenlistáján, azaz a 100 millió forintnál több közpénzzel tartozó cégek között. A NAV törvényességi felügyeleti eljárást is kért a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál.

Természetesen megkerestünk több szekszárdi érintett borászt is, akik közül többen is megerősítették, igaz a hír, érintettek az ügyben, de nem szeretnék, ha a nevük szerepelne a sajtóban. Az említett italkereskedővel több évtizede volt kapcsoltuk, és jellemzően 30-60 napra mindig kifizették a számlát. Egy ideig bizakodtak, hogy most is így lesz. A felszámoló csak egyszer kereste meg őket, amikor felajánlotta, hogy a tartozás fejében folyóbort vagy szörpöt tudna felajánlani. Nem fogadták el, mert egyrészt pénzre lenne szükségük, másrészt olyan magas áron számolták volna mind a bor, mind a szörp árát, ami a piaci árnak a többszöröse.

Azóta többször is nyilvános árveréseken próbálták eladni a felszámolók az Ital Magyarország Kft., illetve az egyik legismertebb hazai bort gyártó cég, a Bognár-Vin Kft. ingóságait, vagyontárgyait. De, nem sok jót ígér a pénzüket követelő borászoknak, hogy eddig sem a luxusautó, sem a bor-, sem a szörpkészlet nem talált gazdára.

A két cégben az a közös, hogy mindkettő a Bognár család egyes tagjainak érdekeltségében áll, és az is, hogy a felszámolók gyors egymásutánban többször is eladásra kínálták a két bedőlt társaság vagyonát.

Az állami felszámoló úgy került a képbe, hogy a kifizetetlen borászok Palkovics László akkori technológiai és ipari miniszter segítségét kérték, és a kormány erre stratégiailag kiemelt jelentőségű csődeljárássá minősítette az Ital Magyarország Kft. ügyét. Korábban nem volt példa arra, hogy boros cég adósságrendezését nemzetgazdasági érdekre vagy kiemelt közérdekre hivatkozva kiemeltté nyilvánítsák, de tény, hogy ebben az esetben több tucat borásznak maradt adós az említett cég.

Megkerestük a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is, hogy folytatnak-e nyomozást az ügyben. A megkeresésre válaszolva tájékoztattak bennünket, hogy egy elrendelt bűnügy van folyamatban a Szekszárdi Rendőrkapitányságon múlt év júliusa óta egy borász feljelenése alapján. A folyamatban lévő ügyről a nyomozás érdekére tekintettel azonban nem kívántak részleteket közölni.

Megromlott a kapcsolat a Bognár családban

Bognár Gábornak három fia van. Bognár Gábor Andor vezetésével dőlt be az Ital Magyarország Kft. A Bognár-Vin Kft.-ben a legnagyobb üzletrésze Bognár Gábornak van, két másik fiának, Attilának és Csabának pedig egyaránt 25,7 százalékos tulajdonrésze van. Az akasztói családi céget 1995-ben alapították, attól fogva egyik ügyvezetője Bognár Gábor Andor volt, de 2021 szeptemberében megszűnt a megbízása.

A Bognár család a dolgozók felé azt kommunikálta, hogy Bognár Gábor Andor és a többi testvér között a viszony már régóta megromlott, ezért nem dolgoznak együtt. Csakhogy miközben az Ital Magyarország – amelynek tehát Bognár Gábor Andor volt a tulajdonos-ügyvezetője – akadozott a fizetéssel, a családi cég, a Bognár-Vin Kft. már 2021 novemberében megkeresett több pincészetet, hogy tovább vinné a borforgalmazását.

Még szerződéstervezetet is küldött a borászok egy részének. Ilyen alapon több borászban is felmerült, hogy nem egyszerű fizetési problémáról lehetett szó az Ital Magyarország Kft-nél, hanem pénzkimenekítést, sőt, csalárd csőd gyanúját is felvetették.