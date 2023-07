A múlt héten megtartott tábor minden napján a szakképzési centrum más-más középiskolája készült különböző élvezetes feladatokkal, amelyek az ott oktatott szakmákhoz kötődtek, egyben a program lehetőséget biztosított arra is, a középiskolák is bemutatkozhassanak. A táborozó 6–7. osztályt végzett gyermekek nagy kedvvel, aktívan vettek részt az eseményeken.

Minden nap az iskolapszichológus foglalkozásaival indult, a beszélgetések, játékok az önismeret erősítésében segítették a résztvevőket. Hétfőn délelőtt a pusztaszabolcsi Szabolcs Vezér iskola programján kis csoportokban meséket írtak a résztvevők, majd különböző megoldásokkal meg is jelenítették, eljátszották azokat. Délután pályaorientációs beszélgetés keretében ismerkedtek az alapszakmákkal, a szakképzés rendszerével, az ösztöndíjakkal, juttatásokkal, a helyi iskolák kínálatával. Ez az órácska volt csak kissé szárazabb része a tábori napoknak, azonban szükséges volt az elején az alapok elméleti megfogalmazásához. Egyébként a délutánok jellemzően szabad programokkal teltek, csocsózással, pingponggal, tollassal, de sokan 3D nyomtatással vagy a fúrás-faragást kínáló műhelyben töltötték ezt az időt, illetve VR-szemüvegen keresztül, interaktív feladatokat megoldva ismerkedtek kétkezi szakmákkal, azok munkakörnyezetével, jellemző fogásaival.

Szakmák testközelből: alkotás közben a Jakó cukrászdában

Kedden a Dunaferr iskola két különböző területének szakmái mutatkoztak be izgalmas feladatokon keresztül, amelyhez csapatverseny is kapcsolódott, valamint csocsóbajnokság, mint a diákélet megidézője. Szerdán üzemlátogatás keretében a Quality Autószervizt és a Jakó cukrászdát tekintették meg a pályaválasztás előtt állók, mindkét program nagy sikert aratott, és nemcsak az ott képviselt szakmákról esett szó, hanem az útkeresésről, a helyes döntés előkészítéséről, a folyamatos fejlődés szükségességéről is. Csütörtökön két iskola is meglátogatta a tábort, a Rudas és a Hild, rendkívül gazdag, színvonalas programot kínálva. Így volt ez pénteken is, amikor a Lorántffy és a kereskedelmi volt a programfelelős. A táborzáráson meglátszott, milyen jó kis csapat kovácsolódott a résztvevőkből, amit egy száz százalékban támogatott kijelentés is megerősített: milyen jó kis osztály lehetnénk így együtt!