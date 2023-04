Az elmúlt évről szóló beszámoló kapcsán a küldöttgyűlésen Hegyiné Tóth Noémi titkár több, a helyi gazdaságot jellemző adatot is bemutatott. A nagyvállalkozások száma hosszabb ideje állandó, és mind a kamara önkéntes tagjai közé tartozik. Az ehhez a körhöz csatlakozott közepes és kisebb vállalkozásokkal együtt hozzájárulnak a kamara működésének stabil hátteréhez. Ugyanakkor a regisztrált vállalkozásokat nézve az elmúlt években folyamatos csökkenés volt tapasztalható a társas vállalkozások körében, még 2017-ben is 1900 fölött volt a számuk, ez 2022-re háromszázzal csökkent. Az egyéni vállalkozások száma viszont ezen időszakban több mint ötszázzal növekedett. Tavaly augusztusban a katatörvény változásával sok egyéni vállalkozás szűnt meg az országban, ahogy Dunaújvárosban is, azonban helyben jelentős részük új formában indult újra, felülmúlva a hazai adatokban megmutatkozó dinamikát.

A városi kamara egyik legfontosabb feladata, amelynek a jelentősége a pandémia, a háború, az energiaválság, a gazdaságot érintő negatív folyamatok időszakaiban egyre jobban felértékelődik, az információk közvetítése a vállalkozások felé rendezvényeken, a hivatalos honlapon, Facebook-oldalon, elektronikus hírlevelekben, helyi médiában. Nagyon megnőtt az érdeklődők száma a kamaránál működő adó- és számviteli tanácsadásnál is, így tavaly át kellett térni a heti rendszerességre. Sokan veszik igénybe az egyéni vállalkozóknak a vállalkozás indításához nyújtott tanácsadást is. Olvasottak a pályázati információkat közvetítő híreik, ahogy sokan keresik fel a kamara székházában heti kétszer ügyfeleket fogadó Széchenyi Programirodát is.

A Széchenyi Kártya Program egyre újabb hitelkonstrukciói iránt 2020 óta egyre dinamikusabban nő az igény, tavaly 12 milliárd forintnyi hiteligényt fogadott be a két kamarai ügyintéző. Az idei év eltelt időszakában is további növekedést lehetett tapasztalni.

Az aktuális időszak pozitív fejleményei közé sorolható, hogy az Északnyugat-Magyarországi Gazdaságfejlesztési Zónába tartozó kilenc területi kamara együttműködésében a városi is aktív szerepet vállal, ez a közlekedés és az infrastruktúra fejlesztése terén hozhat fontos előrelépést. A kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara között tavaly létrejött megállapodás pedig új, vállalatfejlesztési portfólió keretében megvalósuló szolgáltatásokkal bővítheti a városi kamara tevékenységét. Az általuk két éve megszerzett felnőttképzési akkreditációval, az egyre szélesedő tapasztalatokkal új képzési programok indulhatnak.

A szakképzés területén zajló átalakulásokban nehéz feladatokat kell végrehajtaniuk az érintetteknek, a kamara kiemelt feladatának tekinti az ebben törvényileg is meghatározott közreműködését. Ugyanakkor a kamarai szakképzési tevékenységeket finanszírozó pályázati támogatás összege jelentősen csökkent, e körülmény, összeadódva a Dunaferr mint kamarai tag körüli bizonytalansággal vagy az energiahelyzet – eddig jól kezelt – költségnövelő tényezőivel, nehéz évet hozhat a kamara számára. A küldöttgyűlés megítélése szerint az idei terv kellő előrelátással kezeli a kialakult helyzetet.