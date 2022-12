Radetzky Jenő, a kamara elnöke köszöntőjében kitért arra, hogy mennyire fontos, hogy több polgármester is jelen van a mesteroklevelek átadásán, ugyanis nagy értéket jelent a települések számára is, hogy hány mester végzettségű szakemberrel büszkélkedhetnek. Az elnök egy régi bölcsességgel hívta fel a figyelmet a szakképzés fontosságára, mint mondta: El lehet olvasni a könyvekből, hogy hogyan kell biciklizni, ám az első méterek megtétele során szükség van valakire, aki a gyakorlatban is megmutatja és megteszi velünk az első lépéseket. Ez a 32 szakember mától mester. Ezt a címet használhatják, kitehetik a műhelyük falára, és elvárhatják, hogy a fiatalabbak, az ügyfelek, a tanoncok, tiszteletük jeléül ezen néven szólítsák őket, ám a mester cím nem csak jogokat ad, hanem kötelezettségekkel is jár, mert a legjobbat kell adni, mert példát kell mutatni, jól és hatékonyan kell dolgozni és kiválóan oktatni.

Az eseményen beszédet mondott Simon László főispán is. A Fejér Megyei Kormányhivatal vezetője azt mondta: – A mesterképzés évszázados hagyomány. Fontos értékelő és minősítő dolog a mestervizsga, és a mesterré váláshoz nehéz és fáradságos út vezet. Az itt megjelentekről elmondható: mestere a szakmájának. Ez azért is nagyon fontos, az elismerésen túl, mert ma nem a piacokért, a befektetőkért folyik a harc, hanem a szakképzett munkaerőért. Arra kérem a mestereket, hogy aktívan vegyenek részt a tudásalapú társadalom megteremtésében.

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége ebben az évben is elismerést adományozott egy ipartanuló-képzésben, a gyakorlati képzőhelyek kialakításában jelentős szerepet vállaló vállalkozásvezetőnek. Ezúttal Csákberényi Nagy Árpád kapta az elismerést. A díj új tulajdonosa 35 éve vállalkozó, és 1983-ban tett mestervizsgát. Azóta minden, autójavítással kapcsolatos szakmát kitanult, és nem csak tanult, tanított is, hiszen számos szakmunkástanuló számára biztosította a gyakorlati helyet. Csákberényi Nagy Árpád azt mondta: – Azért tartom feltétlenül fontosnak a duális képzésben, az ipari tanuló képzésben való részvételt, mert ez egy nagy előrelépést tud jelenteni a tanulók fejlődése, speciális képzése szempontjából, emellett a vállalkozásra is hatással van.

A díjazott lovasberényi karosszérialakatos és autójavító egy egyszemélyes vállalkozás vezetője, de már számtalan tanuló megfordult nála. Most nincs tanulója, és főleg old timerekkel van tele a műhelye, de sok nála végzett tanuló ma már maga is tanítja a szakmát.

Spányi Antal püspök azt mondta a hallgatóságnak: – A mester, ha valódi mester, akkor a szakértelemmel végzett munkájával jókedvet, derűt áraszt. Ugyanakkor fontos, hogy legyen pontos, elérhető és a ceruzája is fogjon, ahogy annak kell. Isten, áldd meg a tisztes ipart és a mestereket, az igaz mestereket, hogy építsék ezt a társadalmat.

(Forrás: feol.hu)