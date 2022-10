A hagyományteremtőnek szánt esemény egy párbeszédet, egy együttgondolkodást hivatott betölteni az érintettek között. Merthogy a mobilitásban zajló változások olyan mértékűek, amilyenre emberöltők óta nem volt példa.

Jelentős érdeklődés mellett zajlott a Dunaújvárosban elsőként megrendezett „A jelen és jövő közlekedése okosan” elnevezésű konferencia Fotó: Laczkó Izabella

Ez az összefogás meg is ­mutatkozik már a résztvevők számában és összetételében is, hiszen a Technológiai és Ipari Minisztérium, valamint a Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési ­Ügynökség (HUMDA) közös rendezvényének szakmai partnere az Autós Nagykoalíció volt, ami szinte az összes érintettet felöleli. Így tagja az Autó Máté Kft. is, amely az esemény házigazdája volt. A téma és az alkalom súlyát mutatja, hogy prof dr. Palkovics László technológiai és ipari miniszter nemcsak a fővédnöki szerepet vállalta el, hanem egy meglehetősen információgazdag előadást is tartott. Ha ez nem lenne elegendő, a hallgatóság soraiban ott ült dr. Mészáros Lajos ország­gyűlési képviselő, Süli János országgyűlési képviselő, dr. András István, a Dunaújvárosi Egyetem rektora, Pintér Tamás, Dunaújváros polgármestere csakúgy, mint a környező települések polgármesterei, de természetesen a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum főigazgatója, Pocsainé Varga Veronika is, annak ellenére, hogy párhuzamosan éppen az egyik nagy rendezvényük zajlott.

A házigazda, Máté Márton igyekezett a fiatalokat megszólítani

Fotós: LI

Máté Márton, az Autó Máté Kft. alapító ügyvezetője köszöntőbeszédében azt a hasonlatot használta, hogy ami az emberi testnek a vérkeringés, a gazdaságnak az a mobilitás, az informatika. Mint mondta, a szakemberek szerint az elkövetkezendő években ezen a területen akkora változás lesz, ami nagyobb, mint az elmúlt ötven évben volt. És ahogy egymás mellett áll a szalonban a korának csúcstechnológiáját jelentő oldtimer autó és a mai technológia krémjét jelentő nagy teljesítményű és hatótávú elektromos autó, úgy fog jelen lenni az életünkben párhuzamosan a múlt és a jövő az átrendeződés alatt. A jövő zálogaihoz, a fiatalokhoz kiemelten is szólt, az esemény végén be is mutatta Csizmadia Kolos világbajnok kajakozót, szemléltetve, hogy a kitartás meghozza az eredményt is. Kijelentette, számítani lehet arra, hogy mind gazdasági, mind társadalmi szempontból kemény idők jönnek, de keresni kell a kiút lehetőségeit. Köszöntőjét így zárta: „Van, akinek a lehetőség probléma, és van, akinek a probléma lehetőség. Én az utóbbira szavazok, és azt ajánlom, hogy próbáljunk ezen az úton járni.”

Dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő is elkötelezett a témában

Fotós: LI

Dr. Mészáros Lajos ország­gyűlési képviselő megnyitóbeszédéből kiderült, ő is elektromos autóval közlekedik, és véleménye szerint az elektromobilitás az egyik zászlóshajója a környezettudatosságnak. „Ipartörténelmet írni azért is jó dolog, mert a hazánkat nem fegyverrel, hanem az iparfejlesztés révén szolgálhatjuk.”

Dr. Palkovics László technológiai és ipari miniszter nyitó előadásának a Járműipar kihívásai címet adta. Felvezetőjében kitért arra, hogy érdemes és szükséges foglalkozni az autójavítás területén történt változásokkal, az ebből következő kihívásokkal és a szakemberképzéssel. Kijelentette, az elkövetkező időben az autózás jövője nem annyira egyértelmű, mint eddig volt, irányok látszanak pusztán, és az, hogy súlypontváltás zajlik éppen. A globális tendenciákban megfigyelhető, hogy megváltoznak a felhasználói szokások, nem egyértelmű még, hogy a hajtásláncok és a meghajtó energiahordozók közül melyik fog dominálni, bár az tisztán látszik, hogy az elektromos hajtás dominál jelen pillanatban. Az autonomitás, az önvezetés is egy olyan tendencia, amivel komolyan kell foglalkozni. Kijelentette, az autózás jövője továbbra is fényes, de többfajta jövő látszik. Magyarország számára ez egy kiemelkedő iparág (a GDP mintegy 25 százalékát adja), az autógyárak kapacitásai le vannak kötve, jelentős a várakozási idő, mégsem helyeztek forgalomba több autót, mint 2019-ben, vélhetően az öt-tízszeres félvezetőárak következtében. A legkomolyabb kihívást a fenntarthatóság, valamint a zéró kibocsátás jelenti. Szót ejtett a magyar­országi kiemelkedő akkumulátorgyártói kapacitásokról, és arról, hogy már mindhárom német prémium­autó-gyártó jelen van az országban, ahogy a 20 beszállító közül is immár 18. A gyártás területén Magyarország a „high-tech” listán az ötödik helyet foglalja el. A tervekről szólva elmondta, azt szeretnék, ha Magyarország az autonóm járművek fejlesztési központja lenne. Mint ahogy az is cél, hogy a klímasemlegesség, a „Green deal” 2050-re megvalósuljon. Ebben is jól állunk, a 2030-ra tervezett célokat már most elértük. A trendek azt mutatják, hogy visszatér a hidrogénhajtás valamilyen formában. Ezt nagyon komolyan veszik, nem lehet Európa ebben is újra kiszolgáltatott.

A trendek azt mutatják, hogy visszatér a hidrogénhajtás valamilyen formában

Az autóipar jelene és a fejlődés útja a mobilitásban, illetve ennek vetületei a közép- és felsőoktatásban címmel kerek­asztal-beszélgetés is zajlott, amin részt vesz Knezsik István, az Autós Nagykoalíció elnöke, Weingartner Balázs, a HUMDA Zrt. elnöke, dr. Hanula Barna, a Széchenyi István Egyetemen az Audi Hungária Járműmérnöki karának dékánja (aki egyébként világhírű szakember, ő fejlesztette a Bugatti Veyron hengerfejét), dr. Őri Péter, a Széchenyi István Egyetem járműipari szakértője, Bári Gergely, a HUMDA Lab Kft. ügyvezetője, Piri András, az Inter Cars üzletágvezetője és ifj. Máté Márton, az Autó Máté Kft. ügyvezetője. Egy rövid szünet után technológiai és egyetemi bemutatókkal zárult a konferencia.