Generálkivitelezéssel, fővállalkozással 2007-ben kezdtek foglalkozni multinacionális és nagyvállalati környezetben. Két fő területen. Áruházláncok, így a Tesco, Spar, Prima építkezéseit, átépítéseit valósították meg, illetve ipari területen végeztek magasépítési munkákat, például a MOL, a volt Opal, ma Hexum Zrt., vagy a Hungrana megbízásából.

A központi telephelyüket a Verebély úton 2008-ban vették meg. Közel másfél évtizede működik a fővárosban mérnökirodájuk, ahol az ajánlatokat kidolgozó vállalkozási és a termelési osztály is található.

A 2008-ban indult válság nem viselte meg a céget, sőt növelni is tudták az árbevételüket. Megfelelő tartalékokkal rendelkeztek, mivel kezdetektől az eredményt visszaforgatták a cégbe. A jól megválasztott, stabil vevőkör is erősítette a biztonságot a nehéz gazdasági környezetben. A tartósan egy-másfél milliárd forintos árbevétel hamarosan túllépte a három-, majd az ötmilliárd forintot. Tíz évvel ezelőtt pedig építőanyag-kereskedelemmel is elkezdtek foglalkozni, ez az Épduker Építőanyag Kereskedés.

Két évvel ezelőtt hoztak döntést arról, hogy a cég stabilitása érdekében diverzifikálni kell a működést, új üzletágakat kell létrehozni. Nagyobb figyelmet fordítanak az építőanyag-kereskedelemre. Több mint másfélszeresére nőtt a telephely mérete, bővítették az árukészletet, termékszortimentet.

Fontos törekvés, hogy exportképessé tegyék a társaságot, így termelőtevékenységet végző üzletágat alakítsanak ki. Félkész és kész alkatrészek gyártása érdekében pályázati forrás bevonásával több különböző, minőségi, nagy precizitású lemezmegmunkáló berendezést helyeznek üzembe idén nyáron a Verebély úti telephelyen kialakított gyártócsarnokban. Önálló üzletágként indult el, de szorosan kötődik az előbbihez az acélkereskedelem.

Az üzletágak dinamikus indítása jelentős költségekkel jár. Egy évvel ezelőtt döntöttek a cég tőzsdei bevezetéséről, ezt megelőzően azonban zártkörű tőkeemelést hajtottak végre. Az egymilliárdos tőkeemelés felét a Széchenyi Tőkealap biztosította. A Budapesti Értéktőzsde is ígéretesnek ítélte a céget, hiszen a bevezetést 40 millió forinttal támogatta. A tőzsdei bevezetésre februárban került sor, így a cég az egyre bizonytalanabbá váló gazdasági helyzetnek, további tervei megvalósításának több lábon állva, jó kondíciókkal vághat neki. Mára a kis építőipari cégből egy generálkivitelezői, acél- és építőanyag-kereskedelmi, valamint acélfeldolgozói, tőzsdén jegyzett vállalat jött létre.