Tudom, még odébb van az igazi tavasz, de azért az elmúlt napokban kaptunk belőle egy kis ízelítőt. Lehet, hogy a télnek lesz még egy támadása, de már nagyon közel az idő, amikor elkezd éledni a természet. Én is árgus szemekkel figyelem a kertem növényzetét. Megvizsgáltam már, miként élte túl az elmúlt hónapokat a féltve őrzött füvesítésem – örömömre remekül érzi magát, túl is vagyok már egy avargyűjtésen és egy gyepszellőztetésen. A fákat is figyelem, és alig várom, hogy nekiállhassak a metszésnek, majd a lemosópermetezésnek. A nejem meglepve figyeli a fenti érdeklődéseimet, és legutóbb csak annyit mondott: tényleg öregszel!