Segítségünkre Hargitai György mesterszakács, séf, a receptletoltes.hu főszerkesztője volt. Hargitai György szentesti és a karácsony első napjára való ajánlatát már olvashatták, ezúttal karácsony második napjára állított össze egy menüt.

Citromos, tárkonyos pulykaleves

Hozzávalók: 70 dkg pulykafelsőcomb filé, 1 vöröshagyma, 4 evőkanál olaj, 1 babérlevél, 1 csapott kiskanál só, fél mokkáskanál őrölt fekete bors, 2 dundi sárgarépa, 30 dkg csiperkegomba, 30 dkg fagyasztott zöldborsó, 2 dl főzőtejszín, 1 evőkanál finomliszt, fél citrom leve, 1 evőkanál mustár, 1 kiskanálnyi fölaprított friss vagy feleannyi szárított tárkonylevél, 1 mokkáskanál csípős Piros Arany vagy Erős Pista.

A combot 1-1,5 centis kockákra vágjuk. A hagymát megtisztítjuk, finomra aprítjuk, és egy lábasban olajon, közepes lángon kevergetve két perc alatt megfonnyasztjuk. A húst rádobjuk, kevergetve három perc alatt fehéredésig sütjük, babérlevéllel fűszerezzük, megsózzuk, megborsozzuk. Egy kevés vizet öntünk alá, és lefedve félórát pároljuk. Ezalatt a répát meg a gombát megtisztítjuk, az előbbit egycentis kockákra vagy félkarikákra, az utóbbit szeletekre vagy cikkekre vágjuk. Mindkettőt a pulykához

adjuk, 4-5 percig pároljuk, majd 1,2 liter vízzel fölöntjük. Az egészet nagy lángon fölforraljuk, és a zöldborsóval gazdagítjuk, 15-20 percig kis lángon főzzük. A tejszínt a liszttel, a citrom levével meg a mustárral jól összekeverjük, a levest ezzel sűrítjük. Két percnyi főzés után a finomra vágott tárkonnyal fűszerezzük. A Piros Arannyal „tüzesítjük”, ha kell utánasózzuk, borsozzuk.

Sonkával, sajttal, tejföllel rakott csirkemell ropogós szalonnakéregben

Hozzávalók: 70 dkg csirkemellfilé, 1 kiskanál só, 1 mokkáskanál őrölt fekete bors, 30 dkg vékony szelet főtt füstölt húsos szalonna, 8 dkg finomliszt, 3 tojás, 15- 20 dkg reszelt trappista és ugyanannyi reszelt füstölt sajt, 8-12 szelet csirkesonka, 3-4 dl tejföl.

A csirkemellet kissé lapjában 4-5 dekás, vékony szeletekre vágjuk, megsózzuk, megborsozzuk. Egy 25 centi hosszú, 15 centi széles, magas tűzálló tálat a szalonnával kibélelünk úgy, hogy az edény peremén túllógjon. Az aljára pár sonkaszeletet rakunk, és egy kevés tejföllel megkenjük. A húst a lisztben, a felvert tojásban meg a kétféle sajt keverékében megforgatjuk, egy sort a tálba rakunk. Erre néhány szelet sonka kerül, amire két evőkanál tejfölt kenünk. Ismét bundázott csirkemell következik. A rétegezést addig folytatjuk így, míg a hozzávalókból tart, de a tetejére hús kerüljön. A megmaradt tojást a megmaradt tejföllel összekeverjük, a rakottasra locsoljuk, elkenjük. A lelógó szalonnát ráhajtjuk. Lefedjük, tepsibe tesszük, majd előmelegített sütőben, közepes lánggal (180 ºC; légkeveréses sütőben 165 ºC) egy órán át sütjük. Eleinte, úgy 40 percre érdemes alufóliával letakarni az egész edényt, mert sülés közben nagyon fröcsköl. Amikor kész, megvárjuk, amíg kihűl, majd egy éjszakán át hűtőszekrényben pihentetjük, különben nem szeletelhető. Másnap a tepsiben felszeleteljük és 80 ºC-os sütőben 25-30 perc alatt megforrósítjuk, de hidegen is asztalra adhatjuk. Ez az étel olyan laktató, hogy csak salátával, savanyúságokkal tálaljuk.

Fűszeres keksz

Hozzávalók: 35 dkg vaj vagy sütőmargarin, 5 dl (kb. 50 dkg) kristálycukor, 5 evőkanál méz, 2,3 dl víz, 1 kiskanál gyömbérpor, 2 kiskanál őrölt fahéj, fél kiskanál őrölt szegfűszeg, fél kiskanál őrölt kardamom, 1 evőkanál szódabikarbóna, csipet só, 1,5 liter (kb. 90 dkg) finomliszt. A nyújtáshoz finomliszt, a sziruphoz 1,5 dl víz, 15 dkg kristálycukor.

Ez a keksz (pepparkakor) elmaradhatatlan kelléke a svéd karácsonynak. A szobahőmérsékletű vajat vagy margarint először magában, majd a cukorral keverjük habosra. A mézet 0,3 deci vízben fölolvasztjuk, amikor már csak langyos, az előzőekhez adjuk. A fűszereket, a szódabikarbónát és a sót is belekeverjük, apránként a maradék két deci vizet, majd a lisztet dolgozzuk hozzá. Akkor jó, ha sima tészta lesz belőle. Cipóvá formáljuk, folpackba csomagoljuk, egy éjszakára a hűtőszekrénybe tesszük. Meglisztezett gyúrólapon két milliméter vékonyságúra ellapítjuk, azután különféle formákat (karácsonyfát, szívet, korongokat) szaggatunk belőle. Sütőpapírral bélelt tepsire sorakoztatjuk, díszíthetjük mogyoróval vagy mazsolával is, és jó forró sütőben (210 ºC) öt-hat perc alatt megsütjük. A sziruphoz való vizet a cukorral fölforraljuk, majd a még forró sült kekszeket megkenegetjük vele. (Jól záródó fémdobozban két hónapig is eláll.)