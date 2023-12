Bezzeg a mi időnkben milyen jó is volt... ezt általában akkor hangoztatjuk, amikor jószívvel emlékezünk vissza gyerekkorunkra, fiatalságunkra. Megélve a 38. életévemet, és látva, hogy mennyire nem jó irányba megy a világ, bizony egyre többször mondogatom én is. A múlt vasárnap az egyik fővárosi bevásárlóközpontban jártunk, és mivel rokongyermek is volt velünk, célba vettük az ottani játszóházat. Hát mi ne mondjak, eszméletlenül jókat ugráltunk a hatalmas csúszdás légvárban, s versenyeztünk az akadálypályán. Szerintem mi, felnőttek jobban élveztük, mint a gyerek. Bárcsak a mi időkben is lettek volna ilyen játszóházak...!