Ezt a nagy összeget a negyedik körben a vetélytársa, Betti pörgette ki többszöri duplázóval. Szokták mondani, hogy a szerencse forgandó, amely jelen esetben egy csere feliratú mezőt hozott Bettinek: ekkor választania kellett, hogy kinek adja tovább az összeget, ki harcolhat tovább a pénz elnyeréséért. Betti Andreának adta meg az esélyt, a dunaújvárosi hölgy pedig igyekezett is kitalálni a végső feladványt. Mi legyen? – ez volt a meghatározás, és mindössze – 20 másodperc alatt – két betűből kellett volna kitalálnia azt, hogy „Hozzád vagy hozzám?”. Sajnos nem sikerült a megfejtés, így a játék történetének legnagyobb nyereményösszege maradt bent. Andrea nem keseredett el, hiszen nagy élményt jelentett neki a játék, ráadásul nem üres kézzel távozott, egy borhűtővel is gazdagabb lett. Minderről szerda reggel mesélt nekünk a szerkesztőségben.





A játékba való bekerüléshez egy bemutatkozó videót kellett elküldenie, majd behívták a castingra, ahol pozitív visszajelzést kapott, beválogatták a műsorba.

– Nagyon jól éreztem magam, mindenki kedves és közvetlen volt. A műsorkészítők is olyan profik voltak, hogy mindössze két és fél óra alatt felvettük az adást. Otthonról, a kanapén ülve nagyon könnyűnek tűnhetnek a feladványok, viszont amikor az ember ott van élőben a stúdióban, egyszerűen annyi mindenre figyel, annyi impulzus éri, hogy a stressz miatt nem jutnak eszébe dolgok, sokkal nehezebb kitalálni – meséli Andrea.

A negyedik körig jutottak a játékban, és miután a 25 millió forintot összegyűjtő vetélytársa kipörgette a csere mezőt, az egész stúdióban megfagyott a levegő. Betti pedig Andreának adta tovább a lehetőséget...

– Nem tudtam felhőtlenül örülni ennek, mert nagy teher nehezedett rám, ráadásul valamennyire jogtalannak is éreztem, hiszen Betti gyűjtötte a pénzt. De úgy voltam vele, hogy ha már így adódott, akkor irány a finálé! – osztotta meg velünk a dunaújvárosi játékos.

A kapott betűk mellé igyekezett olyanokat választani, amelyek ritkábban fordulnak elő a magyar szavakban, hátha ezzel jobban kirajzolódik a megfejtés. Sajnos nem volt szerencsés a választás, utólag már látható, hogy a „z”, „h”, illetve az „á” betűk hathatósabban segítették volna.

– Ha megnyertem volna a pénzt, biztos, hogy valamennyi összeget adtam volna a játékostársamnak, Bettinek is, mert úgy éreztem volna fernek. Ettől függetlenül szép élményekkel gazdagodtam – tette hozzá Andrea, akinek tulajdonképpen gyerekkori álma teljesült ezzel a szerepléssel.

Ugyanis amikor 3-4 éves lehetett, betelefonált az akkor még Klausmann Viktor által vezetett Szerencsekerékbe nagymamája vonalas telefonkészülékéről, mert szeretett volna ő is játszani. Harminc évet váratott magára a műsor, ez az idő alatt pedig a dunaújvárosi hölgy a Vasvári és a Rudas iskolát követően három közgazdasági diplomát szerzett a Veszprémi Egyetemen, nyolc éve saját könyvelői vállalkozását vezeti, és körülbelül egy éve olyan mélyen beleásta magát a mézeskalács készítés rejtelmeibe, hogy mára sorra érkeznek a megrendelések is. Bár elsősorban karácsonyi finomságként tartják számon a mézeskalácsot, nála az év minden ünnepén játszik, az alkotói folyamatot pedig a Szerencsekerék műsorvezetőinek is bemutatta.