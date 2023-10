Furcsa, min múlik a dolgok megítélése. Az egész világ ismeri Karikó Katalin, vagy Krausz Ferenc nevét. Merthogy összeült az illetékes svéd grémium, és konkrét teljesítményükért, eredményükért odaítélték nekik az egyik leghíresebb érmet. Így volt ez Jon Fosse esetében is, az irodalmi Nobel-díjjal. Sejtésem szerint jelentősen megnőtt köteteinek eladási rátája, mindenki kíváncsi, mi az a színvonal, ami Nobelt érdemel. Jó 25 évvel ezelőtt messze nem volt ekkora az érdeklődés, amikor a Bartók bemutatta A gyermek című színdarabját. A visszhangja sem volt éppen erős, pedig az alkotó képességei már akkor is megvoltak. A műfordító Kovács Ferenc, már akkor is tudta. Érdemes nyitott szemmel járni!