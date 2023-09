Szigetté alakította át a könyvtárat, volt titkos főhadiszállás is

A könyvtárat kis szigetté alakította át, ahol volt titkos főhadiszállás, sátorral és egyéb kiegészítőkkel, ahogy egy táborozásnál kell. Ez volt a főhadiszállásuk, ahol minden nap olvastak. A szigetre eljutás sem volt egyszerű, nem lehet csak úgy besétálni, a kezét, lábát használnia kellett, aki szigetlakó szeretett volna lenni. Még Matyit, a regényben szereplő sünit is „meghívta”, hogy tartson a gyerekekkel ebben a hónapban. Olvasónaplót is szerkesztett, hogy egy-egy rész végén megbeszéljék az olvasottakat. Volt egy eseménytábla, amin jól nyomon követhetőek voltak a történések. Így az újonnan csatlakozók is könnyen áttekinthették, hogy hol tartanak éppen.

Belépés a szigetre - kézzel, lábbal

Fotó: amatőr

Könyvtárhasználati ismereteket is becsempészett

– A regény alapján egy kis könyvtárhasználati ismereteket is belecsempésztem egy-egy délelőttbe. Volt, amikor egy szónak kellett megkeresni a jelentését, vagy egy étel receptjét kerestük meg a szakácskönyvben. Volt egy füzetecske, amibe pecséteket, nyomdát lehetett gyűjteni, a saját kis gondolatait, ötleteit, érzéseit is írhatta le a kis szigetlakó. Aki eljött, és teljesítette a kihívást (az olvasást), az kapott egy nyomdát. De voltak egyéb játékos feladatok, kézműveskedés például, amiért szintén nyomda járt. Hogy a hétvége se maradjon küldetés, olvasás nélkül, plusz nyomdákért otthon is lehetett olvasni, amiről fotót kértem a szülőktől. Legnagyobb örömömre, szinte mindenkitől kaptam is fotókat minden hétvége után, volt, akitől többet is. Próbáltam ötleteket adni ahhoz, hogy az otthoni olvasás is lehet móka, például ilyen feladatokat kellett megoldani a hétvégén, hogy olvasd fel kedvenc receptedet anyának, olvass egy verset a cicádnak, olvass a kerti fa alatt hasalva – újságolta Tábiné Nyúl Gabriella.

Eseménytáblát is készítettek

A szülőktől minden nap kapott pozitív visszajelzést

Aki a legtöbb nyomdát gyűjtötte össze a program végéig, ő lett a kis sziget polgármestere egy évig. Július 3-án négy kis lakóval indultak, aztán folyamatosan gyarapodott a létszám és tizenhatra duzzadt. Valamint: tíz új gyermek beiratkozója lett a könyvtárnak.

– Nagyon örülök, hogy ennyire népszerű lett ez a kezdeményezés. Magam sem gondoltam volna, hogy ennyi gyerek jön el majd minden nap. A szülőktől pedig minden nap kaptam pozitív visszajelzéseket, hogy otthon is kézbe veszi már a gyerkőc a könyvet, és olvasgat. Van egy kisfiú, Hunor, aki most iratkozott be, szeret sütni-főzni, és az általa kikölcsönzött Bogyó és Babóca finomságai című könyvből anyukája segítségével elkészített sütikkel meglepte egyik nap a társait.

Mónus Zoé lett a sziget polgármestere, neki gratulált Tábiné Nyúl Gabriella

Bízik benne, hogy jó talajba vetette el a magokat

Az idén Mónus Zoé volt a legügyesebb, így ő lett a mi kis szigetünk polgármesternője. Baranya Gergő pedig az alpolgármester. Jó volt látni, ahogy a gyerekek napról napra közelebb kerültek a könyvekhez, a foglalkozásoknak köszönhetően már otthonosan mozogtak a szabadpolcok között, és amikor „megérezték a könyvszagot”, pár nap elteltével már le is merték venni a polcról, belelapoztak, olvasgatták azokat – mondta a szakember. Hozzátéve azt, ami meggyőződése:

– Az olvasóvá nevelés a család és az iskola mellett a könyvtár, a könyvtáros feladata is. Döntő szerepe van a személyiségének: barátságos és segítőkész magatartásával mintául szolgálhat a gyerekeknek mind az olvasás megszerettetésében, mind a könyv-, könyvtárhasználati ismeretek, jártasságok, készségek gyakoroltatásában. Én mindezt beleépítettem ennek a programnak a tematikájába, hiszen előfordult, hogy az éppen olvasott ifjúsági regényben (Nyár a szigeten) az általuk esetleg ismeretlen szavak: civilizáció, petróleum, peron, spájz, gátőr, krampampuli szavak jelentésének a megkeresése volt a feladat az Értelmező kéziszótárban. Bízom benne, hogy jó talajba vetettem el a magokat, hamarosan szárba szökken, és sikerül olyan fiatalokat viszontlátni, akik szívesen olvasnak a szabadidejükben.