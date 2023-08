Mint kiderült Turó, ahogy a bajnokot hívják, már a 75. életévében jár, talán ilyen korú versenyző pilóta nincs is rajta kívül az országban. A beszélgetésünk kezdetekor mondta, hogy nyugodtan tegezzem, mert itt a repülőtéren mindenki tegez mindenkit, hiszen a repülés biztonsága miatt annyira egymásra vannak utalva, hogy ez a bizalmi viszony ezt a közvetlenséget hozza magával.

Thuróczy Endre viszonylag későn kezdte a repülést, 37 éves volt, amikor decsi lakosként véletlenül meglátott Őcsényben egy sárkányrepülőt, ami megtetszett neki, mivel korábban repülőmodellezett. Kiderült, hogy az ottani repülőtér parancsnok katonatársa volt és a következő turnusra még éppen volt egy szabad hely, a tizenharmadik. Mivel ezen a napon született, egész pályafutása alatt ez a szám lett versenyzői száma is. Ez sikeres számnak bizonyult az életében, hiszen számos hazai és nemzetközi versenyen ért el kiváló eredményt. A gyenge Trabant motoros gépes képzés után érezte, hogy többre vágyik, ezért a Dunaferr Repülőklubnál folytatta, ahol éppen akkor alakult meg a sárkányrepülős UL szakosztály. Az első versenyére úgy ment Őcsénybe, hogy már a Dunaferr színeiben indult. Akkor még nem is áramvonalas trike-okkal tanultak meg repülni, hanem úgynevezett „A” keretesekkel. Ez volt a hőskora a sárkányrepülésnek.

Thuróczy Endre 30 éve versenyez. A magyar, szerény viszonyok mellett szeretett volna sikereket elérni a nyugati, magas technikai színvonalú versenyzőkkel szemben. Ez egy olyan sport, ahol a pilóta felkészültsége mellett a technika is döntő tényező. Eleinte autodidakta módon sajátította el a versenyrepülés rejtelmeit, mert nemzetközi szinten mindenki titkolta, amit tud.

Fotó: amatőr

Számos versenyt nyert meg, se szeri, se száma a nemzetközi bronz és ezüstérmeknek. Háromszoros egyéni világbajnok, Európa-bajnok, kétszeres I. helyezett a Légi Olimpián, Világkupa győztes, tizenháromszoros év sportolója díjas, tizennyolc esetben lett nemzeti bajnok. Az FAI által jegyzett két világrekordot is elért, amit a technika fejlődésével természetesen már megdöntöttek. Otthon több mint 100 kupát őriz. Nemzetközi versenyeken gyakran néhány ponttal csúszott le az első helyről, mert megóvták a nyugati pilóták a versenyzését. Ez azt jelenti, hogy komoly összegekért óvást jelenthettek be a konkurens ellen. Ilyenkor videó felvételekkel bizonyították, hogy az adott pilóta teljesítménye egy ponttal kevesebbet ér. Ez jól jött nekik akár egyéni, akár csapathelyezést tekintve. Gyakran a magyar versenyzők ellen indult az óvás, mert az első helyezéseket ők szerezték meg általában. A magyaroknak erre nem volt sem pénzük, sem lelkiismeretük. Még nem volt olyan világversenyen, ahol szállodában aludt volna. Mindent klubtámogatásból, illetve saját erőből kellett megoldani, így maradtak a kempingek és a sátorozás. Magyarországon csak a pénzt viszi ez a sport, más országokban az elért eredményekért havi juttatást adnak a versenyzőknek.

Spanyolország, Franciaország, Anglia, Lengyelország, Csehország, Németország, Portugália, Olaszország, Törökország, Dél-Afrika, Katar, Dubai, bejárta a világot. Mikor azt kérdeztem melyik díjra a legbüszkébb az FAI (Nemzetközi Repülő Szövetség) által adományozott gyémánt kolibrit említette (más repülős kategóriában koszorúnak hívják). A különlegesen nagy teljesítményt elért pilótákat ismerik el különféle fokozatokban, amiből a gyémánt a legnagyobb. Ezek mind sorszámozott koszorúk. Turónak az 1. számú gyémánt kolibri van a birtokában. Ezt azért kapta, mert egy nap alatt körbe repülte az országot a határvonala mentén. Ez összesen 1200 kilométert jelent, 1993-ban az akkori technikával óriási teljesítmény volt.

A szerénysége miatt nem akart példakép lenni, de az elért eredményei alapján egyértelműen az. Hazai versenyeken azt mondták a fiatalabb sporttársak, hogy minek induljanak, ha úgyis a Turó nyer. Ez nagyon rosszul esett neki. Ezért inkább az energiáit a szervezésre fordította. A fiatalok jó technikával és tudással rendelkeznek, de még kevés a versenyzői tapasztalatuk, hogy utolérjék, ennek ellenére tisztelettel beszél róluk. Kisujjában van a repülés. Amiben csak tud, támogatja a fiatal versenyzőket, akár műszakilag, akár repüléstechnikailag, akár emberileg.

2010 körül úgy döntött, hogy már nemzetközi versenyeken nem vesz részt. 2017-ben felkérték, hogy a Magyarországon megrendezett Európa-bajnokságon legyen a hazai csapat kapitánya. Ekkor csapatban bronzérmet nyertek. A következő évben Nagykanizsa megnyerte a világbajnokság rendezési jogát. Felkérték, hogy induljon el a megmérettetésen, amit csak hosszas rábeszélésre vállalt el. A versenyen 70 évesen egyéniben, világbajnoki ezüstérmet szerzett. Ez számára sokkal nagyobb eredmény volt, mint a korábbi világbajnokságokon elért első helyezés.

Endre „nem csak” bajnok-versenyző és pilóta, hanem kiváló konstruktőr is. Erősáramú technikusként, felvértezve gépész szaktudással is több trike-ot (ejtsd: trájk) tervezett és épített. Mint megtudtam, ez az a szerkezet, amiben ül a pilóta, ebbe van beépítve a motor és a hajtómű, azon van a légcsavar. A szárny és a trike alkot egy egységet. A szárnyat mindig meg kellett vásárolni, mert a nyugati országok termékei sokkal jobbak voltak a hazaiaknál. Miután sorra hozta az eredményeket a Dunaferr azzal támogatta Endrét a Dunaferr Repülőklub Sárkányrepülő Szakosztályon keresztül, hogy a külföldi szárnyat megvásárolták számára. Neki ez az egy támogatása volt, míg nyugati társainak a gyártó cégek gyári versenyzőinek egyedileg fejlesztett sárkányrepülőket biztosítottak. Ha valamin változtatni szerettek volna, azt a gyár azonnal elvégezte, így nekik kizárólag a versenyzésre kellett koncentrálniuk. Nálunk Turó készítette magának a trike-ot. Hiába volt Endre többszörös világbajnok, a nyugati cégek nem szponzoráltak egy vasfüggöny mögötti versenyzőt. De erre nem is volt szüksége, hiszen a 26 éve kikísérletezett szerkezete a mai napig világszínvonalú, és megállja a helyét a versenyeken.

Fotó: amatőr

Thuróczy Endre rendkívül jó szellemi és egészségi állapotban van. Mióta megalakult a Kisapostagi Repülő Egyesület és a Kisapostagi Önkormányzattól bérlik a hangárt. Kijár ide és segít a felújítási munkálatokban. A villanyszereléstől kezdve a kőművesmunkákon át az ajtók beállításáig sok mindent elvégzett. Az épületet kitakarították és kívül-belül felújították a benne lévő irodaépülettel együtt. A tető beázott, nagy viharoknál a szél megbontotta, így ennek felújítása is szükségessé vált. Több tízmilliós nagyságrendű munkát végeztek el az egyesület tagjai, anyagi lehetőségek híján. Ez több éves munka volt, de sikerült befejezni, ezután már csak a repülésekre kell koncentrálni.

Az ünnepelt bográcsos halászlét főzött a számára rendezett találkozón, jófajta rétimajori fogásból. Az egyesületi tagok kellemes beszélgetés közepette jóízűen fogyasztották el a remekre sikerült szálkamentes halételt.