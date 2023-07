A meleg, napos idő legtöbbünk közérzetét javítja, a magas páratartalom pedig a vírusok terjedését is nagyban mérsékeli. Emellett friss gyümölcsökből és zöldségekből is többet fogyasztunk, mint máskor, azaz több vitamint viszünk be szervezetünkbe, így sokan azt gondolják, hogy nyáron nem lehetünk betegek. Megannyi ember számára azonban pont ezek a forró hónapok okoznak nehézségeket. Az év legmelegebb időszaka nem csak megizzaszt minket, bizony komoly panaszokat is előidézhet néhányunknál.

Tipikusan nyáron jelentkező panasz a fejfájás, szédülés, gyengeségérzet, aminek általában egyszerűen csak a folyadékhiány az oka. Már biztosan a könyökünkön jön ki, de nem lehet elégszer hangsúlyozni, mennyire fontos a megfelelő mennyiségű folyadék bevitele, a legtöbb ember ugyanis a figyelmeztetések ellenére sem visz be elegendő vizet. Sokan hajlamosak elfelejteni továbbá, hogy nyáron mennyire fontos a fényvédelem, nem csak a leégés, de a napszúrás elkerülése végett is. Lényeges azonban, hogy rosszullét nem csak akkor alakulhat ki, ha közvetlenül a napon tartózkodunk, a megemelkedett páratartalom és a fülledt, meleg lakás is veszélyt jelent ránk.

Fotó: shutterstock.com (illusztráció)

A nyári nagy meleg nem csak előidézhet, de fel is erősíthet egyéb tüneteket, például az asztmás és allergiás panaszokat, hiszen nyáron hatalmas a pollenkoncentráció. Egyéb jellemző problémák közé tartozik továbbá az alacsony vérnyomás és a visszeres panaszok, de a hideg italok és a sok fagylalt gyakran torokgyulladáshoz is vezet, a nagy melegben pedig könnyebben elszaporodnak a kórokozók, így a gyomorrontás és a gombás fertőzések is a gyakori nyári nyavalyák közé sorolhatók.

A nyarat tehát ugyanolyan komolyan kell venni egészségünk szempontjából, mint a téli időszakot. Bár a betegségekre különböző kúrák, gyógyszeres kezelések hatnak, a legtöbb, nyári évszak során felmerülő problémánál azonban általában az elővigyázatosság és a tudatosság lehet a megelőzés.

Megkérdeztük olvasóinkat – Önre hogyan hat a nyári időjárás?

Kakuk Klementina elmondta, nehezen bírja a nyári nagy meleget. Ilyenkor általában gyengének, fáradtnak érzi magát, és a koncentráló képessége is romlik. Megjegyezte, mindig próbál odafigyelni a folyadékpótlásra, és erre gyermekeit is mindig figyelmezteti. Ha pedig a szabadban van, a fényvédelemre mindig különös figyelmet fordít, így a napszemüveget és a fejfedőt sosem hagyja otthon.

Mile Bence a vízpart közelében tudja a leginkább elviselni a nyári kánikulát, hiszen ott bármikor le tudja hűteni magát a vízben. Ha erre nincs lehetőség, inkább a zárt teret választja, ahol klímával harcol a meleg ellen. Mivel mindig odafigyel arra, hogy elegendő vizet igyon, így általában könnyebben átvészeli a forróságot, de a meleg az ő szervezetét is leterheli.

Vágó Kata: – A nyár az egyik kedvenc évszakom, a jó idő mindig kicsal a szabadba, azonban sajnos könnyen leégek, így a bőröm épségére figyelnem kell. A nagy melegben próbálom minél kevésbé terhelni a szervezetem. Én szerencsére nem vagyok allergiás, azonban számos ismerősöm küzd a betegséggel, és ők ilyenkor mindig szenvednek.