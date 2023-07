Körülbelül egy hete ismerhettük meg Gyula bácsit azon kedves történet főszereplőjeként, akinek a óvó-féltő, segítő szomszédok egy saját padot készítettek, hogy itt pihenhessen, ha a lépcsőházi előkert gondozása közben elfáradna. A három számjegyű életkor ellenére rendkívül aktív Gyula bácsi, mint azt elmondta, akkor érzi jól magát, ha kapálhatja szeretett virágait. A születésnap alkalmából mi is szerettük volna felköszönteni, így egyeztettünk a szomszédokkal, és Várkonyi Zsolt főszerkesztővel pénteken délelőtt látogattunk el hozzájuk. Ismerve Gyula bácsi szenvedélyét, kerti virágokkal leptük meg őt, amelyekkel majd tovább díszítheti az előkertet. A tortáról, az alkoholmentes pezsgőről Sós Gyuláék gondoskodtak, így valóban egy kis születésnapi ünnepség kerekedett ki belőle.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Élő történelem

Tóth Gyula 1921. július 15-én született Somogyaracson. Nehéz gyerekkora volt, a szegénység pedig már igen korán munkára kényszerítette: 6 éves kora óta dolgozott a földeken, mezőgazdasági munkákat végzett, volt libapásztor és teheneket is őrzött. Sajnos nem is tudta befejezni az iskolát (csak később). Szülei is korán elhunytak, így néhány évig gyámként vigyázott öccsére. A jobb élet reményében döntött úgy, hogy az épülő Sztálinvárosba költözik családjával. 1952-ben már a 26-is építőipari vállalatnál tevékenykedett. Gyula bácsi maga az élő várostörténelem, élvezettel hallgattuk visszaemlékezéseit a Bocskai utcai padon ülve, hogy itt akkoriban még hatalmas szőlők terültek el, és lovaskocsikkal hordák a földet feltölteni a területet, amelyre a házakat építhették fel. Csillével szállították ide a téglákat, amelyekkel azon lakótömböt is létrehozták, ahol napjainkban is él a szépkorú.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Megszerette a várost

Immáron 72 esztendeje él Dunaújvárosban, és soha nem is akart innen elmenni. Büszke arra, hogy bármerre is sodorta az élet, főnökei, kollégái, szomszédjai szerették őt, igyekezett mindenhol megállni a helyét.

A mezőgazdasági és az építőipari munka után a vasmű oxigéngyárában helyezkedett el, és egészen nyugdíjazásáig ott dolgozott. Most kapaszkodjanak meg, ez 1982-ben volt! Még körülbelül kilenc évig dolgozott utána is, onnantól pedig ténylegesen is „pihenőre” vonult. Gyönyörű kertet művelt, mintegy 2400 négyszögölnyi területen szántott, s vetett saját maga többek közt kukoricát, babot, sárgarépát, szárnyasokat is.