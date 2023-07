Nem kell sokat kutakodnunk az emlékeink között, hogy felidézzük saját, táborban töltött emlékeinket, hiszen egy jó nyári táborban örökre szóló élményekkel és akár életre szóló barátságokkal is gazdagodhatunk. Nem mellesleg a gyerek önállósul, megtanul beilleszkedni a közösségbe, és önmagáról gondoskodni. A pedagógusoknak lehetőségünk nyílik még jobban megismerni a gyerekeket, az örömeiket, problémáikat, ami a későbbiekben segítheti a munkájukat.

A minap Rácalmásra látogattunk, hogy bepillantást nyerjünk a Jankovich Miklós Általános Iskola diákjainak Erzsébet-táborban töltött mindennapjaiba, ahol egyébként Magyarország Kormányának köszönhetően, mindössze heti 500 forint térítési díj ellenében tudhatják biztonságban csemetéiket a szülők. Amíg a gyerekek a helyi sportcsarnokban különböző labdajátékokkal múlatták az időt, a csarnok munkatársainak felügyeletével, lehetőségünk nyílt a táborvezetővel, Wernerné Galkovics Ritával, az iskola tanárnőjével és segítőjével, Peseiné Krasznai Erzsébet pedagógiai asszisztenssel néhány szót váltani arról, miért is jó táborozni, mennyire jó ez a szülőknek, és persze a pedagógusoknak.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő / Dunaújvárosi Hírlap

Tematikus elfoglaltságokat kínál a gyerekeknek

– Az Erzsébet táborok sajátossága, hogy tematikus táborról van szó, minden hétre más programokat szerveztünk a gyerekeknek. Az előkészületek már tavasszal elkezdődtek, hiszen meg kellett tervezni a tematikát, az anyagszükségletet és persze költségvetést is, amelyet aztán a táborközpont ellenőrzött és elfogadott. Idén nyáron a rácalmási iskolásoknak végig van lehetőségük táborozni, így szinte az egész vakáció idejére megoldott a gyerekek felügyelete. A szervezésében az iskolán kívül részt vett a szociális intézmény és a művelődési ház, valamint együttműködött a település valamennyi intézménye, sőt a felkért vállalkozók, szolgáltatók is nagyon készségesek voltak, sokszor a költségvetés adta lehetőségek miatt számunkra kedvezményes árakkal számoltak.

– Változatos programot állítottam össze, amelyet kicsit az év során tanított tantárgyak népszerűsítésére is felhasználtam, emellett a környezetvédelem is fontos szempont volt. Jómagam több mint húsz éve vagyok a pályán, és mester pedagógusként ez fontos vállalásom. Ez a táborhét most a matematikáról, a logikáról és a digitális kultúráról szól. Természetesen minden nap lehetőséget biztosítunk a szabad játékra is. Ezen a héten húsz táborozónk van, napi háromszori étkezéssel csupán ötszáz forintjába kerül a tábor gyermekenként egy hétre a szülőknek, még arra is odafigyeltünk, hogy olyan ételeket rendeljünk, amit a gyerekek szeretnek.

Három nap öt étkezéssel ezer forintba kerül

– Tapasztalatom szerint egyébként ebben a konstellációban az osztálykirándulás is remekül működik, ami az őszi-tavaszi időszak kikapcsolódási lehetőségét jelenti. A költségek ebben az esetben is minimálisak, három nap öt étkezéssel ezer forintba kerül a szülőnek.

– Az első nap mindig ismerkedéssel, a szabályok felállításával, névjegykártya és zászló készítésével telik. A héten megismerkedtünk a tangrammal, egy kínai logikai játékkal. Kedden a kúriában voltunk, ahol túravezető segítségével végigjártunk egy tanösvényt, azonban nemcsak barangoltunk a csodás környezetben, ismeretterjesztő előadást is hallhattunk, voltak logikai és vicces feladatok is a sétánk során.

Az alsósokból álló korosztály is örömét lelje benne

– Egy tanítványom behozta a robotját, majd artec robotot építettünk, és a Sotti go elnevezésű társasjátékkal is játszottunk, szintén a digitális kultúra szellemében. Persze mindezt olyan szinten, hogy az inkább alsósokból álló csoport is könnyen be tudja fogadni az információt, és örömét lelje benne. Volt könyvtári foglalkozás az intézmény munkatársainak segítségével. Aztán egy helyi keramikus hölgy, Szügyi Szilvia irányításával agyagozhattunk, és beleshettünk a korongozás rejtelmeibe. Olvastunk mesét, a Digisuli behozta a robotjait, kódolási feladatokat oldottunk meg. Péntekre színházi látogatást terveztünk, amely során betekinthettünk a színfalak mögé is, oda helyijáratos busszal utaztunk. A tábor végén az emlékeink megörökítésére készítünk egy fényképezőgépet, amelynek filmkockáira, egy-egy emlékezetes pillanatot rajzolunk majd, ki-ki a sajátját.

– Nagyon szerettem az együttműködő partnerek hozzáállását, készségességét, magas szintű szakmai felkészültségét. Így igazán öröm volt dolgozni a közös célért, közben a munkatársi kapcsolatokat jóval meghaladó viszonyok alakultak ki az együttműködés nyomán. Így nem csak a gyerekek, de mi is valódi barátságokra tettünk szert – mondta el Wernerné Galkovics Rita.