Sokszor hallhatjuk azt a kifejezést, hogy a mai gyerekek már telefonnal a kezükben születnek. Ez természetesen arkított megállapítás, de lényegében igaz. Mostanság már az egészen kis gyermekek is profin használják az okostelefont, az iskolások pedig elszakíthatatlanul részeivé váltak a digitális térnek. Kijelenthető tehát, hogy váltás következett be a fiatalok életmódjával kapcsolatban: minél kevesebb a szabad levegőn töltött idő, annál több a mesterséges fényben, képernyő előtti szabadidős tevékenységre szánt idő.

Amíg a tinédzserek inkább a telefont bújják, a kisebbek inkább tévéznek. Az MNHH megbízásából 2022 őszén készült elemzés szerint a középiskolások nem igazán néznek televíziót, az óvodás és kisiskolás gyerkőcök napi 3 óránál is többet töltenek a tévéképernyő előtt. Dr. Hiller Bernadett szemész-szakorvos lapunknak elmondta, a gyermekeknél fontos, hogy korlátozzuk a képernyő előtt töltött idejüket, hiszen a fáradt szemizmok és az esetleges közeli kijelző-pásztázás akár látásromlást, a rövidlátás kialakulását okozhatja.

„A látásromlás egy hosszabb folyamat, viszont minél korábban kezdik el a gyerekek a képernyő hosszas bámulását, annál korábban alakulhat ki a rövidlátás” – fejtette ki a szemorvos. A WHO 2021-es adata szerint a világon kb. 800 millió embert érint valamilyen látásromlás. Amíg a távollátás gyengülése az idősödés velejárója, a folyamatosan növekvő rövidlátók száma az életmódbeli váltással hozható összefüggésbe. Ezt dr. Hiller Bernadett szintén tapasztalta, elmondása szerint ugyanis az elmúlt években egyre fiatalabb korosztály érkezik hozzá látásromlás panaszával.

„Régebben körülbelül 10 éves korban jelentkezett a gyermekeknél a rövidlátás, mostanában azonban már 6 éves korban megjelenik az látásromlás ezen típusa” – említette a szakorvos, aki megjegyezte továbbá, a gyermekeknél általában maximum napi 1 óra képernyő előtti időtöltést javasol.

A felnőtteknél más a helyzet. Számukra nem látásromlás, hanem szemszárazságból, szemfáradtságból adódó panaszok jelentkezhetnek a folyamatos képernyőbámulás hatására. A tünetek enyhítésének egyik módja a kijelző előtt töltött idő mértékének csökkentése, ezt azonban nehéz megoldani azoknak, akiknek munkájukból adódóan több órán keresztül kell a monitor előtt ülni. „A szem kiszáradásának elkerülése érdekében fontos, hogy ne felejtsünk el sűrűn pislogni, emellett pedig óránként 10 perc képernyőmentes szünet is javasolt, hogy pihentetni tudjuk szemünket” – jegyezte meg a doktornő.

Fotó: Mészáros János

Azoknak is akad megoldás, akik szabadidejükben töltenek sok időt a monitor vagy a telefonkijelző előtt. Manapság népszerű a kékfény-szűrővel ellátott szemüvegek viselése gépezés közben, de ma már a számítógépek, laptopok is rendelkeznek szemkímélő móddal. Ezen kívül a mai okostelefonok szinte mindegyikénél állíthatunk be egy bizonyos képernyőidő korlátot, amit átlépve a telefon egyszerűen „megtiltja” az egyes applikációk használatát. A legegyszerűbb azonban, ha tudatos telefon- és számítógép-használatra törekszünk, hiszen a látás az egyik legnagyobb kincsünk.