Délelőtt fél tíz. Általában nem ez csúcsidőszak a Fabó Éva Sportuszodában, az uszoda feljáróján és tribünjén azonban kígyózik a sor. A sportolói véradásra regisztrálnak a résztvevők. A rendezvény főszervezője, Balogh Katalin lapunknak elmondta a kezdés után nem sokkal:

- Örömteli, hogy már a reggeli és a délelőtti órákban ilyen sokan vannak, ha ez a részvétel kitart, akkor átléphetjük a napi 160 véradót jelentő határt. Ez úton is köszönöm mindenkinek, aki eljön és példaértékű a dunaújvárosi és a városkönyéki sportszervezetek hozzáállása is.

Már a kezdés utáni fél órában érkeztek véradók az uszodában kialakított bázishelyre

Fotó: LI

A Jót, Szívből – Dunaújvárosért! akciócsoport vezetője Petrás Gábor, úgy fogalmazott a nagyszabású eseményüket megelőzően: - Négy éve, más keretek között már próbálkoztunk hasonlóval – akkor mérsékelt sikerrel. Most azonban egy széles összefogásra alapozva, a város sportszervezeteit és a klubok szurkolóit is megszólítva bízunk abban, hogy érdemben tudjuk növelni a véradók számát hosszabb távon is.

Reggeltől folyamatosan érkeztek a sportolók, a csapatok - és már kora délután látszott: a siker minden várakozást felülmúló lehet. És lett is!

A tervezett zárás előtt fél órával még mindig kígyózott a vért adni szándékozók sora, akkor éppen a kézilabdások álltak sorba, hogy vérvételre nyújthassák a karjukat. Már akkor borítékolta Petrás Gábor: - Minden bizonnyal maradunk még tovább, mint 16 óra, hiszen sokan érkeznek még most is. A 160-as tervet meghaladtuk, mi több, már jócskán 200 feletti résztvevőnél járunk. Eljöttek vért adni a női kézilabdázók, a jégkorongozók, a röplabdázók, a városi futók, a város rekreációs sportolói, eljött Kovács Zsófia tornász is, és a vízilabdázók közül is néhányan.

Szalontai Péter és Azari Zsolt is segítésre nyújtotta a karját

Fotó: Ihász Martin

Lapunknak három véradó is nyilatkozott:

Dr. Eszenyi Zoltán: - A Dunaújvárosi Triatlon Sport Egyesületet képviselem ezen a véradáson. Nem vagyok rendszeres véradó, ám fontosnak tartom, hogy kiálljunk ilyen fontos ügyek mellett. Bárkivel történhet olyan esemény, amikor vérre van szüksége, kötelességünk segíteni.

Eszenyi Zoltán

Fotó: LI

Bachrathy Kornél, a dunaújvárosi amerikaifutball-csapat korábbi játékosa és szakvezetője: Első bálozó vagyok, kicsit izgulok is. A lényeg, hogy alig félórás ráfordítással sokaknak segíthetünk. Fontos az üzenete ennek az akciónak.

Bachraty Kornél

Fotó: LI

Sraj Bernadett a dunaújvárosi női futsall-csapat tagja: - Rendszeres véradó vagyok, így nem volt kérdés számomra, hogy ma itt legyek. Minden ilyen kezdeményezés fontos. E rendezvény bizonyíthatja, hogy a városi és városkörnyéki sportolók is képesek összefogni egy jó ügy érdekében.