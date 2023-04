Egészen biztosan nem így tervezték a rácalmási szervezők, hogy szombaton délelőtt a gyerekek és szüleik kabátban, kapucniban, esernyők alatt dideregve keresik a Jankovich-kúria belső dísz­udvarában, a gazdagon (rácalmásiak gyűjtéséből) feldíszített tojásfa környékén az elrejtett papírtojásokat, amikből hármat húsvéti meglepetésre cserélhettek a kúriában.

Biztosan jobban örültek volna, ha szikrázó napsütésben zajlik mindez, és a játszóházat is szabad téren tudják megrendezni. Az időjárás azonban nem volt kegyes, beszorultak minden programjukkal az ódon falak közé. No persze a rácalmási gyermekeket sem kell félteni, azért végigkutatták a kúria udvarát, és a kézműves asztaloknál sem maradt egy kis rés sem, ahol még oda lehetett volna férni. A szervezők szokás szerint kitettek magukért, lehetett festeni (több tálcányi tojást), ragasztani (piros tojásra matricát), színezni (tojásból kibújó kiscsibét), vágni (dekupázs technikához szalvétamintát), eszkábálni (PET-palackból díszes húsvéti kosárkát), miközben a paravánokon húsvéti szalvéták figyeltek. Merthogy ezen a napon húsvéti (nyuszis, csibés) szalvétákból álló kiállítás is volt, amelyek felajánlói között egy húsvéti ajándékcsomagot sorsoltak ki.