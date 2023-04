Ahogy azt társoldalunk a baon.hu megírta, húsvét előtt évek óta érdemes Kiskőrösre ellátogatni, ugyanis ekkor kiváló élelmiszerrel tölthetik fel a családok az éléskamrák polcait. Az ünnep előtti hétvégén rendezik meg szinte minden évben a Duna–Tisza közi Agrár Expót. Pest, Bács-Kiskun és Csongrád vármegyékből érkeztek kiállítók most is, akik a település sportcsarnokában fogadták a látogatókat. A rendezvény látványnak is különleges volt, de az sem ártott, ha a családok teli pénztárcával járták körbe a kiállítóteret, ugyanis nemcsak nézelődni, hanem kóstolni is lehetett, sőt, kellett is.

A rendezvény célja a magyar termelők termékeinek bemutatása és népszerűsítése, ahol a közönség megkóstolhatja a hazai termelők által készített sonkákat, kolbászokat, szürke marhából készült szalámikat. Természetesen kézműves csokoládékat, különleges és hagyományos mézeket is vásárolhattak a látogatók, akárcsak kecske-, juh- és egyéb sajtokat.

Kiállítottak a térség borászai is, ahol a sajt- és szalámikóstolás után leöblíthették a látogatók a torkukat. Gyümölcsleveket, szörpöket, pálinkákat, hidegen préselt olajokat, zöldségkrémet, homoktövis-készítményeket, fűszerpaprikát és egyéb termékeket is vehettek a látogatók. A gyerekek türelmét a szülők ízletes helyi rétessel nyerhették el. Az expó szabadtéri részén mezőgazdasági erőgépek kiállítását nézhették meg az érdeklődők.

Az expót Ondré Péter, az Agrármarketing Centrum ügyvezetője nyitotta meg, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a minőségi élelmiszer egyre nagyobb érték idehaza. A kiállítók pedig nagyszerű felhozatallal jártak az érdeklődők kedvében. Domonyi László, Kiskőrös polgármestere köszöntötte a látogatókat. Elmondta, hogy a helyi termékek népszerűsítése az egészséges termékek fogyasztás miatt szükséges, enélkül ugyanis nincs egészséges nemzet. Az expó a maga lehetőségeivel tudatformáló szereppel bír. Majd bejelentette: a kiskőrösiek számára jó híre van.

A helyi piac fejlesztésének a második ütemére megkapta a város a TOP+ program keretében a támogatást. Így várhatóan 2024 év végére megnyílhat ez a piac, ahol a helyi termelők kaphatnak majd helyet.

Majd kitért arra is, hogy 27. alkalommal rendezik meg a Kadarka Nemzetközi Nagydíj Borversenyt a városban az expó keretében. Hangsúlyozta: aki eljön a kiállításra, az látogassa meg a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeumot a költő születésének 200. évfordulóján. Emellett kóstolják meg a kadarka bort, amely a város úgynevezett zászlóshajó bora.

Ezt követően Font Sándor országgyűlési képviselő vette át a szót. Hangsúlyozta: sokat tudunk a magyar minőségi termékekről, de nehezen találjuk azokat. A nagy hálózatok nem nagyon szeretik polcra tenni ezeket. Mint mondta, az élelmiszerárak emelkedtek. Ennek az oka a háború miatti inflációnak köszönhető, illetve azért is nőttek az árak, mert az elmúlt 120 év harmadik legszárazabb éve volt a tavalyi. A mögöttünk hagyott évek eseményei rávilágítottak arra, hogy fontos tényező egy ország önellátása. Pláne egy olyan világban, ahol az ellátási láncok széttöredeztek a Covid vagy akár a háború miatt. Majd arra biztatta a közönséget, hogy bátran vásároljanak az idei agárexpón. A kétnapos rendezvény vasárnap is várja a látogatókat.

