Ennek részeként a vezetők és játékosok több alkalommal is ajánlottak fel mezeket, sportrelikviákat az alapítványnak árverésre, az így befolyó pénzből beteg gyermekeket, rászoruló, nehéz sorsú családokat, illetve állatmenhelyeket támogattak. A baráti kör és a Kohász együttműködésének újabb fejezete volt, hogy az alapítvány képviseletében Horváth Péter és Szeglet Imre, illetve csapat részéről Szalai Babett és Kazai Anita a napokban a Bercsényi utcai Jószolgálati Otthont látogatták meg, természetesen nem üres kézzel. Összesen több száz kilogramm tartós élelmiszert, köztük lisztet, étolajat, tésztát és konzerveket vittek magukkal, amellyel az intézmény, illetve a gondozottak számára nyújtottak segítséget – számolt be róla a klub honlapja.

A Jószolgálati Otthon Közalapítvány részéről az ellátottak és a kollégák mellett Kecskés Rózsa igazgató, Csepelyi Anna, az ápolóotthon vezetője és Gózon-Erdélyi Henriett, kuratóriumi elnök fogadta a látogatókat. Mint írják: „Az adományok átadása után a delegáció betekintést kaphatott az intézmény mindennapjaiba. Játékosaink számára igazán szívmelengető érzés volt, amikor a szobákat megtekintve a családi képek mellett korábbi csapatfotókkal, aláírókártyákkal is találkoztak a leg­elhivatottabb sportrajongók ágyai fölé ragasztva.”

A baráti kör tagjai már a helyszínen újabb ötletekről, lehetőségekről egyeztettek, milyen segítséggel térhetnének vissza legközelebb.