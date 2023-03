Minden a vízről szólt a legutóbbi, gyermekkönyvtárban tartott családi napon. A március 22-én ünnepelt víz világnapja alkalmából az eseményen résztvevő gyerkőcök jobban megismerhették az élet fenntartásához elengedhetetlen elemünket, a vizet. A délután kreatív foglalkozással indult, amely során az ifjú résztvevők csónakokat és békákat hajtogatva hangolódhattak rá az esemény alapját képező témára. Ezután papírszínházi előadással kedveskedtek az apróságoknak, amikor is A vízcsepp meséjét mondták el az ifjú közönségnek. A víz témája mellett a március 20-án ünnepelt történetmesélés világnapja miatt a mese is kiemelt szerepet kapott a csütörtöki családi délutánon. A jeles nap célja, hogy élőszavas előadásokkal varázsolják el a hallgatóságot egy másik világba. Ily módon ejtették rabul a jelenlévőket a papírszínház alkalmával is, amely egytől egyig minden gyermeket ámulatba ejtett.

A tavasz folyamán további izgalmas programokkal vár a könyvtár

A gyermekkönyvtár a tavasz folyamán további sokszínű programkavalkáddal várja az érdeklődőket. Április 4-én, kedden költészet napi Cimbora-foglalkozással készülnek, 6-án pedig húsvéti kreatívkodást terveznek a gyerekeknek.