A végzős diákok után lépett színpadra Árvai Gyöngyi intézményvezető, aki ebben a minőségében most vett részt első alkalommal az iskolagálán. Az igazgatónő köszöntötte a nézőközönséget és a fellépőket egyaránt az immár 27. alkalommal szervezett gálaműsoron. A nagy múltú rendezvény indokolta, hogy a közönség soraiba meghívták az intézmény korábbi igazgatóit, pedagógusait, a jelenlegi tanítókat, tanárokat, dolgozókat, és természetesen a diákok szüleit, hozzátartozóit.

Az igazgató asszony a gála jelentőségével kapcsolatban kiemelte, hogy az intézményben az elmúlt évben az ötvenedik jubileumot ünnepelték, idén pedig az iskola névadója születésének kétszázadik évfordulójáról emlékeztek meg. Ehhez méltón az iskolában számos programot rendeztek, hirdettek például rajzpályázatot, nemzetiszín ételekből reggelit készítettek, közös szavalást, szellemi akadályversenyt és faültetést is szerveztek, de nagy lelkesedéssel készültek a gálára is. Ugyanakkor nagy büszkeségük az is, hogy a március 15-i városi, központi megemlékezésen az iskola harmadik osztályos diákjai és az iskola énekkara adta a műsort.

A megnyitó beszéd után a 2. a osztály Induljon a cirkusz című színpadi produkciója következett, amellyel kezdetét vette a mintegy kétórás műsorfolyam igen sok kiváló előadással.

A bohócok sem hiányozhattak az Induljon a cirkusz produkcióból



Tíz pár ifjú táncos mutatott be lenyűgöző koreográfiájú táncot