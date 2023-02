Az elsőt még 2019-ben rendezték meg, akkor még a sportpálya melletti Császár-tanyán. Annak idején az ötlet onnan jött, hogy mint minden faluhelyen, Kulcson is sokan vágnak disznót, többé-kevésbé a régi népi hagyományokhoz ragaszkodva.

Az ötletgazda, aki most is a főszervező volt, Darabos Gábor volt, aki elmondta, hogy Jobb Gyula akkor és mostani polgármester rögtön melléjük állt, így hagyománnyá válhatott az esemény. (Jobb Gyula nyitotta volna meg most is a rendezvényt, de betegsége miatt távolmaradásra kényszerült.)

Egy ilyen versenyen azután mindenki elleshet ezt-azt. Arról nem is beszélve, hogy szombati program reggel egy „hivatalos” disznóvágással kezdődött, szakavatott kezek által.

Pontban délben Király-Dienes Annamária rendezvényszervező köszöntötte a versenyzőket, a vendégeket. Ismertette a programot, a kolbásztöltés szabályait.

Sütős jó tanácsok A kolbásztöltés előtt talán megfontolandó tanácsok. Hetven százalék színhúsban és harminc százalék zsírszalonnában érdemes gondolkodni. A húst darálás előtt száraz ronggyal „vértelenítsük”, szabadítsuk meg az inaktól, a fölösleges hártyáktól, mócsingoktól. A darálás tárcsa mérete – minként a fűszerezés – ízlés kérdése.

Őt Farkas Lajos, a dunaújvárosi Intercisa Múzeum igazgatója követte, aki beszélt a télűző hagyományokról és a busójárásról. Ez nem véletlen, hiszen néhány busó jelenléte is növelte az összejövetel színvonalát. A busókról Farkas Lajos megjegyezte, hogy azok a fűzfából faragott, hagyományosan állatvérrel festett, birkabőrcsuklyás maszkot viselő alakok. A neves népművészek által faragott maszkok egyedi kivitelezésűek. Fontosnak tartotta azt is megjegyezni, hogy az UNESCO 2009-ben felvette a szellemi örökségek listájára a mohácsi busójárást.

Persze, amíg a busók szórakoztatták a kolbásztöltő verseny résztvevőit, a csapatok hatalmas elánnal vetették magukat a küzdelembe.

A legeredetibbnek a kulcsi kemencés gyerekcsapat bizonyult számunkra. Ők a hús beszerzését úgy oldották meg, hogy csapatról csapatra jártak, verseltek és ennek fejében kértek egy kis tölteléknek valót. A nevük pedig mi más is lehetett, mint az, hogy a Kulcsi Kemencés Kölyök Kunyerálós, Kevert, Kutyult Kolbász.