Amikor becsapódik a zsírosbödön

A furcsa kerti díszekre a Blikk oldalán figyeltünk fel és azonnal kíváncsiak is lettünk. Romhányi László a történelmet megelőzve modellezte le “0911”-et, évekkel korábban. A repülőgép ház falából kiálló része nem áll másból, mint egy hordóból, a közepe egy kuka és a gép végét egy zsírosbödön formálja.

A sikoly című film ihlette a sajátos hangulatú szélkakast, amit nem csak a szél mozgat, de a tartórúd alján egy rugó is besegít a lebegésbe

Fotós: Romhányi László

A gyerekek már vitték volna az alkatrészeket

Roma család érkezett a közeli bisztróba, csak a gyerekek maradtak kint az utcán, amikor László éppen kilépett az udvarra. A gyerekek a “tragikus sorsú” repülőgépet nézegetve kérdezték tőle: “Bácsi, hát belement a repülő a házba? ”Hát bele – válaszolta mosolyogva. “És a pilóta?” – kérdeztek vissza a gyerekek. “A pilótának sikerült kiugrania.” – lódította őket. A srácok azonnal meglátták a lehetőséget: “És hol van a többi alkatrész, mert azt összeszednénk.”

A dilemma óriási. Ilyen esetben vajon fizet a biztosító? Több mint húsz éve szerelte háza falára a pórul járt vasmadarat

Fotós: Romhányi László

Tervek nincsenek, csak ötletek

László 67 éves és nyugdíjas, elfoglalja magát az ötletei megvalósításával.

Nem tervez előre, csak eszébe jut valami és megcsinálja. Azt mondja, az ufón még van munka. Mindenféle technikákat tervez rá, hogy a belsejébe is be lehessen jutni.

A világűrben nincs zéró tolerancia

Már ebben az állapotában is akad bőven rajongója a csészealj tetején lazuló kis földönkívülinek, aki valószínűleg csak egy egészségügyi pihenőt iktatott be útja során. A gyors cigarettát még meg is értjük, de a jobb kezében szorongatott borosüveg felvet némi kérdést. Bár az is lehet, hogy a csillagközi közlekedési szabályok sokkal megengedőbbek, náluk nem ismert a zéró tolerancia.

Úgy tűnik, a földönkívüliek is kedvelik a Fejér vármegyei borvidékeket

Fotós: Romhányi László

Grillsütő, fűnyíró vagy kémény?

Sokan azt gondolják, hogy László alkotásainak funkciója is van. A csészealjra többen tippelték, hogy fűnyíró vagy grillsütő. A ház falán meredő repülőgépre, hogy kémény. Egyik sem nyert. A tárgyak nem mások, mint megvalósított ötletek, amik vonzzák a kíváncsiskodókat.

Egy alkalommal azért csöngettek be hozzá, mert a kerítésen keresztül próbálta egy német nő megörökíteni a dohányzó idegent, de nagy igyekezetében beejtette a telefonját a kerítésen.