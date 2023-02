Dunaújváros – Na, ha itt letolok egy 150 centis felmosócsövet, akkor simán belemegy. Az újabb repedések novemberben keletkeztek, most a januári nagy esők után tovább bővültek. Félünk, évről évre egy nagyobb darabot harap ki a telkünkből az omlás – mondja Orgovány Zoltán, Ivó utcai lakos, aki áttessékel a szomszédhoz is. Bekéretőzünk, Sebestyén György tulajdonosnál tényleg omlik a part. Az egyik fészer alatt már valóban hiányzik a föld, azaz a lösz.

Sebestyén György fészerének egy része már omlás alatt

Fotós: Szabone Zsedrovits Eniko

– Én és a család is mindig egyfajta telekként gondolt erre a területre. Amint lehetőségünk volt, csinosítgattuk, építgettük. Mára, a járványidőszak után szinte kiköltöztünk. A kert vége szakad. Megmutatom egy kisebbik kamrámat, a vége már a levegőben lóg. Tudom, vannak jóval fontosabb dolgok az Ivó utcánál, de itt tényleg évről évre szakad a part – mondja a gondozott, a szőlőt szakszerűen visszametsző kertjében Sebestyén György, Ivó utcai lakos.

– Nagyon jó, hogy Mezei alpolgármester úr itt járt és körbenézett. A Facebookon is kommenteltem a bejárás fáradalmait. Abban igaza van, hogy jelenleg nem a talajvíz okoz gondot, hiszen magam is látom, hogy szakemberek jelenleg is rendszeresen szondázzák a mérőkutak állásait. Sajnos az utóbbi beruházások alkalmával sem lett teljesen megoldva a vízelvezetés – teszi hozzá Orgovány Zoltán. Átballagunk, tényleg szakad a part, nyilatkozóink szerint, ha évente több ilyen csapadékos időszak lesz, akkor jelentősen mélyül a fent már említett kis árok.

Sebestyén György aggódik a telkéért az Ivó utcában

– Itt cselekedni kell, minél hamarabb. Ha egy tervszerű megoldás nem oldja meg, akkor a természet elvégzi a dolgát, és ki lesz majd alakítva az úgymond „lépcsőzetes terasz”. Rögzíteném, több mint tíz éve, több mint ötven helyi lakos felhatalmazásával kezdtem párbeszédet az önkormányzattal. Akkor és most is történtek lépések, de sajnos jelenleg azt nem tudjuk elérni, hogy a fákat érdemben visszavágják. Aprónak tűnő dolog, de fontos: a gyökérzet megtartja a löszt, ám a nagyobb lombozat lehúzza, kibillenti azt egy csapadékosabb időszakban. Minderre most is számos példa volt az elmúlt napokban – mondja vendéglátónk, akit a Mezei Zsolt által vezetett bejárásról is kérdeztünk:

– Köszönöm, hogy itt voltak, ám az alpolgármester úr számos tévedést vétett. Mindezt szerintem lebokszoltuk egymással a már említett közösségi oldalon. A lényeg: korábban számos vád elhangzott azzal kapcsolatban, hogy a helyiek nem akarnak egyezkedni az éppen illetékes önkormányzattal. Szeretnénk hosszú távra megoldani ezt a kérdést. A löszpartot itt meg kell támasztani – mielőbb. Erre számos megoldás van. A legolcsóbb és egyben a legelérhetőbb, ha bizonyos mennyiségű földdel ezt a részt megtámasztják. Mi kommunikálni szeretnénk az önkormányzattal. Sokszor felmerült az egyeztetések és viták során, hogy korábban lett volna egy úgynevezett rézsűs megoldás, ami 10-40 százalékos tulajdonvesztéssel járt volna. Erre akkor nemet mondtunk. Szerintem mindenki egy közös megoldásban gondolkodik. Olyan megoldást kell találni, amely a legkisebb telek(terület)vesztéssel jár, ám még élhetővé teszi ezt a területet. Itt és most nemcsak az Ivó utcáról van szó, hanem az egész környékről. A város számára is fontos, hogy rendezett legyen a Táborállás sorsa – tette hozzá Orgovány.