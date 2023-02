Két végzős osztály, összesen hatvankét tanuló volt a főszerepben ezen a múlt pénteki estén, akiket Fodor Péter és Erdélyi Csilla pedagógusok, osztályfőnökök vezettek.

Az ünnepség mi mással is kezdődhetett volna, mint a keringőkkel, mindkét osztály külön-külön tánccal lépett fel. Ezek kellőképpen megadták az esemény emelkedett hangulatát. Aztán a fiatalok meglepték a közönséget még egy-egy zenés-táncos produkcióval is. Aztán a tizenegyedik évfolyam nevében búcsúztak a végzősöktől, majd az iskola diákjai zenés műsort adtak elő a vendégeknek.

A szalagtűzés után megható rész következett, a végzősök szüleikkel együtt is táncoltak

Innen aztán ismét komolyabb hangvételre fordult az est, hiszen a végzősök, majd az osztályfőnökök búcsúbeszédei következtek. Fodor Péter, a 12.A osztály osztályfőnöke például a köszönet, a hála és az aggódás mellett azzal a fontos üzenettel vértezte fel diákjait, hogy próbáljanak megélni mindent a jelenben, és amikor sok a zaj körülöttük, csendesedjenek el, figyeljenek a belső értékeikre. Az intézmény, illetve a pedagógusok nevében Borgulya Zoltánné, a magángimnázium fenntartó szervezetének vezetője köszöntötte a végzősöket, s látta el őket útravaló gondolatokkal.

Ezután következett az esemény fénypontja: feltűzték az érettséget szimbolizáló szalagot a fiataloknak, amely elkíséri őket az érettségi vizsgákig. A szalagtűzés után egy igazán megható, kedves rész következett, amikor is a végzősök szüleikkel együtt is táncoltak.

Az ünnepség egy közös vacsorával ért véget, amikor is együtt volt a két végzős osztály és az őket tanító pedagógusok.