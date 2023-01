A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér megyei szervezetének elnöke, Varga Imre István szívesen tett eleget a felkérésnek: – A mai vadászat igazán emlékezetes esemény volt, hiszen többféle vad került terítékre. Nekem is szerencsém volt fácánkakast terítékre hozni, de láttam vadásztársakat, akik a fácánok és foglyok mellett mezei nyulat is lőttek. Az időjárás is kedvezett nekünk, nem volt szeles, nem volt hideg. Szente Tünde