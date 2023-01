– 2023. január 2-án reggel hét órától várjuk a kicsiket és a kísérő szülőket. Az előzetes megbeszélések szerint kilenc gyermek érkezik az első napon. Fokozatos beszoktatáson lesz eleinte a hangsúly. Minden gyermek más és más, így egyénenként eltérő beszoktatási megoldásokat is figyelembe kell vennünk vagy alkalmaznunk. Sok múlik magán az anyukán, hogy nehezen adja majd át a gyermeke nevelését, gondozását a bölcsődei szakembereknek. Ezt a félelmet, érzést talán oldhatja a december 19-én megtartott szülői értekezlet, ahol a beíratott húsz gyermek szülei mind megjelentek. Ott beszéltünk a többi között a házirendről, a beszoktatás menetéről, technikájáról. Kértem arra is az anyukákat, apukákat, próbáljanak minél többet beszélgetni otthon az intézményről. Meséljenek a bölcsődéről, sétáljanak el előtte, sőt, bármikor be is nézhetnek, hogy ne érje őket váratlanul. A beiratkozáshoz hozzátartozik családlátogatás is, de ezt most a működési engedély decemberi érkezése miatt februárban pótoljuk. Nagyon fontos számunkra megismerni a családi környezetet, szokásokat. Az így kapott információkkal, tapasztalatokkal segíthetjük a beilleszkedést, a beszoktatást. Visszatérve a nyitáshoz, az anyuka fogja az első napon a gyermekével a gondozási műveleteket csinálni és a játéktevékenységet is, hiszen ekkor látjuk azt, hogy az anyás beszoktatás alatt milyen szokások alakultak ki a gyermek és ő közötte. Ezen majd csak a későbbiekben lehet változtatni és csak a rossz szokásokon. Gyermekkel, szülővel együtt megbeszélve.

Játékokban és felszereltségben nem lesz hiány

– A működés megkezdéséhez akkor minden tárgyi és személyi feltétel adott? – kérdeztük a gyermekintézmény szakmai vezetőjétől. Válaszul elmondta:

– Igen, mert az engedélyt ellenkező esetben meg sem kaptuk volna. Minden, ami a minimum követelménye egy bölcsődei nyitásnak, az most rendelkezésünkre áll. Szakmai vezetőként természetesen látni fogom, milyen plusz dolgokra lesz még szükség. A fenntartó és az intézményvezető engedélyével ezeket fokozatosan és folyamatosan be fogjuk szerezni. Februárra már farsangot tervezünk a szülőkkel, gyerekekkel együtt – hallottuk Varga Éva Annát, a mezőfalvi Manókuckó bölcsőde szakmai irányítóját.

Az új év első munkanapján megtelik élettel a ma még üres épület

2023. január másodika, hétfő tehát nemcsak az új év első dolgos hetének kezdetét jelenti, hanem az új intézmény is várja Mezőfalva legkisebb állampolgárait, a bölcsődéseket. Legyen nagyon jó kisgyermekkoruk!