Erre a világbajnokságra már valóban felkészülten érkeztem: statisztikák, játékosokra lebontott táblázatok. Hatékonyság mindenek felett! A kimunkált szakkönyvek által javallott fogadási taktikák szerint tettem fel a forintokat. A csoportmeccsek végén büszkén matekoltam tovább. Fejben már a leendő nyereményt is elköltöttem. A világ tiszta volt és kerek – csakhogy jött a kieséses szakasz, és az addig összehordott nyereménytöbblet vészesen apadni kezdett. Sorozatos tőkebevonások után sikerült pozitívban tartani a mérleget. A nejem csak mosolygott, a múlt héten a gépi lottón nyert két­ezret. Könnyű neki – no, de most jön finálé hétvégéje.