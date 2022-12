Az önkormányzat idén ősszel is elszállíttatja a lakók által összegyűjtött faleveleket, hogy ezzel is megkönnyítse a városban lakóknak a zöldhulladékok kezelését.

A faleveleket megfelelő módon kell összegyűjteni, a megfelelő mód pedig az átlátszó zsákban való elhelyezés. Ezekben a zsákokban ugyanis ellenőrizhetik, mint tartalmaznak a zsákok. Az átlátszó zsákokban ugyanis csak falevelet helyezzenek el! Háztartási szemét és egyéb hulladék nem kerülhetnek bele a levelekkel együtt. Amennyiben más hulladék, fanyesedék, zöldnyesedék, háztartási szemét, építési hulladék lesz a zsákban, azt nem szállítják el, hanem a helyszínen hagyják.

Az önkormányzat vezetői fontosnak tartják hangsúlyozni azt is, hogy minden utcában csak egyszer megy végig a szállítást végző gépjármű, vissza nem fordul a később kihelyezett zsákokért. Szállítási időpontok: december 8-9. a déli településrésznek, december 12-13. az északi településrészen (A Fő utca a választóvonal a hulladékszállítási időpontokhoz hasonlóan.)