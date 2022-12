A rendőrség és a katasztrófavédelem is több megelőző tanáccsal szolgál a tűzijáték kapcsán. Az egyik legfontosabb dolog, hogy petárdát birtokolni és felhasználni továbbra is tilos! Aki a tilalom ellenére petárdázik, szabálysértést követ el, és 150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Pirotechnikai terméket csak működési engedéllyel rendelkező árustól vásároljunk, mert ez a garancia arra, hogy az árusítóhely megfelel az előírt személyi és tárgyi feltételeknek, illetve a termék minőségileg bevizsgált (a legálisan forgalmazott pirotechnikai termék felirata magyar nyelvű, közérthető használati és kezelési útmutatót, valamint baleset- és egészségvédelmi figyelmeztetést is tartalmaz). A pirotechnikai eszközöket biztonsági szempontból különböző osztályokba sorolták. Az 1. és a 2. csoportba tartozó termékek alacsonyabb kockázatúak, ezekhez egész évben hozzá lehet jutni. Az úgymond látványosabb, nagyobb durranást jelentő termékek (amelyeket a szabadban lévő nagy, nyílt területen való használatra szántak) a 3. osztályba tartoznak, ezeket vásárolhatjuk meg kizárólag december 28. és 31. között a legális árusoktól. Fontos az is, hogy ezeket a tűzijátékokat december 31-én 18 órától január 1-jén 6 óráig lehet ellőni. A felhasználás mikéntjéről a katasztrófavédelem szolgál hosszabb tájékoztatóval. Mint írják, szilveszter éjjel többnyire kisebb tüzek keletkeznek, de minden évben előfordul két–három nagyobb, akár többmilliós kárt okozó tűz is. A leggyakrabban fenyők, tuják és szeméttárolók gyulladnak ki, de sajnos a korábbi esztendőkben már volt, hogy erkélyen vagy egy szoba ablakán repült be egy rakéta, és tüzet okozott.

Hangsúlyozzák, hogy csak legális árustól vásároljunk tűzijátékot. Annyi tűzijátékot vegyünk, amennyit szilveszterkor elhasználunk (teljesen felesleges betárazni, hiszen a pirotechnikai termékeknek is van szavatossági idejük). Minden legális árusítóhelyen vásárolt tűzijáték mellé jár biztonsági útmutató, amely tartalmazza, hova helyezzük, hol gyújtsuk meg az adott tűzijátékot, illetve azt, hogy mekkora védőtávolságot kell tartani. Olvassuk el és tartsuk be az utasításokat. Bármilyen tűzijátékkal is búcsúztatjuk az óévet, egyiket se irányítsuk emberekre, állatokra, növényekre, járművekre, vagy épületekre. Erős szélben ne használjuk fel a tűzijátékokat. Csak közterületen működtessünk tűzijátékot. Társasházak ablakából, erkélyeiről ne indítsuk el ezeket. Menjünk le az utcára és a házaktól, fáktól, villanyvezetékektől távolabb működtessük őket. Az elhasznált tűzijátékok maradványait ne dobjuk azonnal kukába. A fel nem használt 3. pirotechnikai osztályba tartozó, illetve bármely hibás vagy lejárt szavatosságú terméket szilvesztert követően öt napon belül a forgalmazónak vissza kell szállítani, amit ő köteles térítésmentesen visszavenni.