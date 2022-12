Az intézmény dolgozóinak tapasztalatai alapján a nehéz helyzetbe került segítséget kérőknek jelenleg az élelmiszer beszerzése okozza a legnagyobb gondot. Ezért úgynevezett kríziskamrát alakítottak ki az intézményben, ahonnan bárkinek tudnak a kamra tartalmának erejéig élelmiszert adományozni. Ebből azonnal tudnak segíteni a nehéz helyzetbe került falubelieknek. Ezért az intézmény ellátottjai részére szívesen fogadnak tartós élelmiszereket a nyitvatartási időben.

Az alapvető élelmiszerek mellett olyan konyhai alapanyagokat is nagy szeretettel fogadnak a kulcsi szociális intézményben, amelyből azonnal komplett étel állítható össze. Jól jön a szárazbab, sárgaborsó, különböző konzervek mellett a tészta, rizs. Mivel sok család is kénytelen a szociális szakemberek és a kamra segítségét is igénybe venni, ezért nagyon örülnének édességnek, szaloncukornak, vagy az ünnepi sütéshez felhasználható termékeknek, mint például a puding vagy a sütőpor. De ilyenkor jól jön télen a tea és a citromlé is. Olyan szempontokat érdemes átgondolni az adomány összeválogatásánál, hogy mit tud azonnal adni egy szülő a gyermekének, illetve mit lehet elkészíteni különösebb főzőcskézés nélkül. Hiszen előfordulhat, hogy ivóvíz, vagy főzési lehetőség hiányával is küzdenek a bajbajutottak. Így jó szolgálatot tehet, ha kész- és instant ételeket válogatunk össze, például leveskockát, kakaóport, müzlit. Próbáljunk úgy gondolkodni, hogy azonnali és jó segítség legyen, amit adni tudunk ezzel.