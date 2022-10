Drasztikusan megemelkedett rezsiszámlákkal szembesültek

A Kultik Magyar Mozihálózat marketingvezetője, Simon-Horváth Szilvia lapunk megkeresésére elmondta:

– Mint az ágazatban gyakorlatilag minden szereplő, mi is extra módon megemelkedett költségekkel szembesültünk az elmúlt időszakban. Főként a fűtés jelenti az igazi problémát. Az biztos, hogy a korábbi működési elvek alapján e költségeket lehetetlen lenne kitermelni, így kidolgoztunk egy új működési rendet a dunaújvárosi mozi esetében is. A legfontosabb, hogy teljes lezárást nem tervezünk. A vetítési programtól függően a hétfői, keddi és szerdai napokon részlegesen zárva lesz a filmszínház. Csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap azonban a megszokott nyitvatartás szerint várjuk majd a közönséget, amely, bízunk benne, továbbra is kitart majd mellettünk. Az új működési rend várhatóan november 4-től lép életbe. A pontos részletekről és a műsorkínálatról a Kultik Dunaújváros hivatalos felületein tájékoztatjuk majd a mozilátogatókat.