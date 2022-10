2013 decemberében kezdődött az az akciósorozat, amelyben civilek fogtak össze, hogy rendszeresen, évente négy alkalommal, leginkább nagyobb ünnepeink előtt jót tegyenek a rászorulók javára. Mindezt úgy, hogy az akcióikat saját zsebből finanszírozzák.

Ezúttal, vagyis október 22-én délután négy órától kétszáz adag melegételt osztottak szét a Dózsa mozi melletti árkádok alatt.

– Mindig igyekszünk figyelembe venni a kívánságokat. Most kétszáz adag tarhonyás húst rendeltünk savanyúsággal és kenyeret, forró teát és banánt osztottunk mellé. A pandémia óta most először teríthettünk meg, így láttuk vendégül a hozzánk érkező nehéz sorsú embertársainkat. Emellett tartós élelmiszereket is gyűjtünk számukra – mondta el Bartalos Kinga, a Boldog Délután szószólója.