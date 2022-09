– A pandémia átalakította a múzeumlátogatási szokásainkat is, ami jellemzően minden múzeumot, így az Intercisát is érintette. Ezért a városi gyűjteménytár szakemberei is igyekeznek minél több programhoz kapcsolódni, hogy újabb és újabb látogatókat nyerjünk meg maguknak.

Már 20 éve működik nagy sikerrel az évente többször városi körútra induló rendhagyó „tárlatvezetés”, amely a római kori emlékeket érinti. A pénteki program, Séta a régészeti emlékek tanútján elnevezéssel egy TOP-pályázat kapcsán valósult meg.

A sétánk a múzeum előtt látható oszlopmásolattól indul, amelynek eredetije a kőtárban is megtekinthető, majd a következő állomások a római kori dombormű-másolatok, római kori ikerház, késő római apszisos épület, római kőtár és romkert, valamint a római fürdő.

Megismerkedhettek a résztvevők a valaha volt Intercisa történetével, hogyan nézett ki a település, mi jellemző egy-egy emlékre, a hadtörténetre, választ kaphatnak minden kérdésükre, amely szóba jöhet Intercisa kapcsán. Mert a célunk, hogy minél többen megismerjék Dunaújváros római kori emlékeit és történelmi kontex­tusba helyezzük mindennapokban megszokott városi műemlékeket.

Megismerhették a valaha volt Intercisa történetét

Hiszen városunk római kori emlékekben nagyon gazdag. Tulajdonképpen jelentős település volt városunk, bár nem annyira kiemelkedően, mint például Savaria vagy Aquincum. Nálunk egy kisegítő csapat táborozott, és valószínűleg kereskedelmi út is indult a Barbaikumba, a Duna túloldalára, ahol a barbár szarmaták éltek. Kezdetben 500, később 1000 fős katonaság állomásozott Intercisában. Ugyanúgy tervezték meg a katonai táborokat, így magyarázható Intercisa hasonlósága Aquincumhoz, ahol mintegy 6000 fős légió állomásozott – mondta el Buza Andrea.