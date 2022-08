Dunaújváros

Sokéves hagyomány, hogy augusztus 19-én tartja meg a Pentele városrész a Szent István-napi programját. Idén sem lesz ez másképp, és mint ahogy arról Szabó Tamás, a Pentele Egyesület elnöke tájékoztatta lapunkat, 16 órakor kezdődik rendezvényük a Magyar úti klubházban.

Megemlékeznek az államalapítás és az új kenyér ünnepéről, és átadják a városrész, a pentelei közösség rangos kitüntetéseit: a Pro Pentele díjat, valamint az Oklevél Penteléért elismeréseket. Az ünnepségen Braun Ervin baptista lelki vezető, valamint Czeglédi Pál református lelkész megáldja az új kenyeret, majd aratóbállal zárják a programot.

Augusztus 20-án lesz a városi rendezvény. Az önkormányzat idén is az Euroshow Kft.-t bízta meg a szervezési feladatokkal. Nemcsak az államalapítási ünnepséget tartják ekkor a Szalki-szigeten, hanem a tavalyi évhez hasonlóan most is ehhez csatolták a Parázs Varázs elnevezésű gasztronómiai programot.

A kemping bejáratához vezető út, valamint az egykori Remix épülete közötti füves területen állítják fel a Parázs Varázs asztalait: a családi, baráti társaságok 10 órától kezdhetik az előkészületeket (elfoglalják a helyeiket, majd főzhetnek-süthetnek maguknak). A kempingtől balra fordulva látható a nagyszínpad. A szabadstrand területén találhatják meg a gyermek- és sportprogramokat. Itt a többi között arcfestés, csillámtetoválás, selfie-gép, VR- és szépségsátor, triatlon-élményprogram, techball, darts, csocsó, játszókamion, népi játékok várják az érdeklődőket 10–18 óra között. A szigetnek a zsilip felé vezető nagy füves területén lesz a gasztrosétány (street-food-választékkal), valamint egy vidámpark.

A színpadi programok 12.30-kor kezdődnek a hivatalos megnyitóval. Fellép a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes, és lesz kenyérszentelés is. 14 órakor Wolf Kati gyermekműsorral készül, majd bemutatózik Katus Attila. Ezután egy külön rendezvénynek adják át a színpadot: 15 és 17 óra között tartják meg a Dunaújváros Hangja tehetségkutató verseny döntőjét. 18-kor a Kállai Saunders Band lép fel, 20-kor Majka koncertezik, 22-kor lézershow lesz, végül DJ Matkovics zárja a programot.

Kicsik és nagyok is megtalálhatják a nekik való műsorokat

Mezőfalván augusztus 19-én a hagyományos lecsófesztivállal ünnepelnek az emberek. A gasztronómiai élvezetek előtt 17 órakor a Piac tér mögötti ligetben köszöntőt mond Márok Csaba polgármester. 17.30-tól kezdetét veszi a lecsófőző verseny. 18 órától az Áldás együttes műsorát láthatjuk. 19 órakor lép színpadra a Sárgarózsa Nyugdíjas Klub. Őket követi a Mezőfalvi Néptáncegyüttes. 20 órakor indul a zenés buli Mészáros Gáborral. 21 órakor tűzijáték, majd folytatódik a zenés szórakozás. Augusztus 20-án 8.30-tól a Magyarok Nagyasszonya katolikus templomban államalapító királyunk és az új kenyér ünnepe alkalmából szentmisét hallgathatunk. A szentmisét celebrálja Kristofory Valter plébános. Valamint ekkor kerül megszentelésre az új kenyér.

Az ünnepi programok mellett egy különleges rendezvénnyel is készülnek a mezőfalvi sportpályán. A II. Garden Parádé keretében gyerek és felnőtt versenyeken múlathatjuk az időt. A Sport büfé szervezésében ugrálóvár, gyerekfoci, arcfestés, csillámtetoválás, íjászat várja a délelőtti kilátogatókat. 11.30-tól lógatott fánk evésében, 12.30-tól kötélhúzásban, 13.30-tól vízhordó versenyben, 14.30-tól patkódobó ügyességben és 15.30-tól célba rúgásban próbálhatják ki magukat a résztvevők. 16.30-tól indulnak a felnőtt versenyek, ahol asszonycipelő, sör-virsli és szinglik vizes póló versenye szórakoztatja a közönséget. Ez utóbbi már korhatáros is lehet, mert este nyolc órakor tartják. Közben a táncolni, vagy zenét hallgatni vágyóknak 17–20 óráig mulatós est veszi kezdetét Nagy Dávid Csigával, 21 órától teraszbulin rophatjuk a legjobb zenékre DJ Spool, Vitális, Volf, Under­grund Ticket Adam Gain közreműködésével. Az alkalomhoz illő látvány sem marad el, mert lézershow-t is láthatunk.

Nagyvenyimen augusztus 20-án 11 órakor Szent Bernát Arborétum ad otthont az államalapítás ünnepének. Az Aranydaru Dalkör, a Nagyvenyimi Táncegyüttes műsora és az ünnepi köszöntő után megszegik az új kenyeret.

Kisapostagon az ünnepi események az evangélikus gyülekezet szervezésében zajlanak. Augusztus 20-án 17 órától az evangélikus templomban tartják az ünnepi megemlékezést. Köszöntőt mond Nagy Attila polgármester. Barkóczki Veronika saját versét szavalja. A Pentelei Kéknefelejts Hagyományőrző Népdalkör arató- és bordalokat énekel, majd Stermeczki András evangélikus lelkész megszenteli az új búzából készült kenyeret. Az ünnep alkalmából megtekinthető a Szent Korona másolata augusztus 20-án 15 órától az ünnepség végéig.

Baracson augusztus 19-én ünnepelnek. 17 órakor szentmise veszi kezdetét a Baracs-Apátszállás Magyarok Nagyasszonya templomban. Az új kenyeret megáldja Kristofory Valter atya. 18 órakor az apátszállási templomkertben ünnepi beszédet mond Várai Róbert polgármester. 19 órakor Kiss Péter és Sterner András koncertjét hallhatják a résztvevők.

Perkátán a tavalyi évhez hasonlóan ismét lesz augusztus 20-a alkalmával főzőverseny. A csapatok reggel 8-tól foglalhatják el helyüket, az előkészületeket követően 10-től indul verseny. De aki a bőrt szeretné rúgni, jelentkezhet a kispályás labdarúgó-bajnokságra is. 13-kor a perkátai néptáncosok előadását lehet megnézni. 14-kor Perkáta polgármestere, Oláh István mondja el ünnepi beszédét. Majd az új kenyér szentelését Szeleczky Csaba plébános végzi, amit lovas hintó visz körbe a falu utcáin. 15-től a kisgyermekekre gondolva a Nefelejcs bábszínház előadásában a Sündisznócska lovagol című mesét tekinthetik meg. 16-tól egy stand up főzőshow veszi kezdetét Vajtó László vezetésével. 17-kor a főzőverseny eredményhirdetése lesz. 18-tól Zsetnyai Bence zenész szórakoztatja a nagyérdeműt. Egész nap elérhető lesz a csillámtetoválás, arcfestés, légvár és lufihajtogatás is.

Előszálláson A Szent István-napi ünnepséget a hagyományaiknak megfelelően a művelődési házban rendezik meg, augusztus 19-én, pénteken, 15 órai kezdettel. Az eseményt egy megemlékező műsor teszi meghitt ünneppé. Azt követően egy különleges ceremóniára, a polgárrá fogadásra kerül sor, amelyre az elmúlt egy évben született babákat és a családjukat várják.

Dunaföldváron a Szent István-napi halászléfőző fesztivált a hídtól északra, a parkban bonyolítják le augusztus 20-án. A programsorozat a szentmisével kezdődik a Barátok templomában, 9 órakor. Az azon összegyűltek és más érdeklődők ezután a Szent István-szoborhoz vonulnak az ünnepi műsorra és az új kenyér megáldására. A fesztivál helyszínén korán kezdődnek az események. Mindenek előtt a halászléfőző versennyel, amelynek az eredményhirdetését 13 órakor hallhatják az érdeklődők. A gyerekprogramok kora délelőttől kezdődnek, és az ingyenes ugrálóvárat sötétedésig használhatják. Várhatóan az íjászkodás is jó programot nyújt a számukra. Ha az időjárás engedi a Dunaföldvári ÖTE biztosítja a habpartit. Természetesen a vidámpark és a hasonló eseményeken megjelenő árusok is kitelepülnek erre a napra. A felnőtteknek motorcsónakázásra is lehetőségük nyílik. Változatos a zenei kínálat is. Elsőként a Solti Ifjúsági Fúvószenekar mutatja be a műsorát 11 órától. A színpadon 15 órától a Zsigec musicalcsoportot láthatjuk, 16 órától Manuel, a korábbi X-Faktor győztesével találkozhatunk. 16.30-tól a 25 éves Löfan mazsorettegyüttes lép fel 17.00-től Korda György és Balázs Klári varázsolja el a közönséget. 17.45-től egy légi bemutató következik. 18 órától a Nemzetközi Fúvósnapok Fesztivál klarinét-együttese muzsikál. 19 órától az Első Emelet együttes következik. 22-től DJ Fekete Gábor táncoltatja a közönséget. A tűzijáték ezúttal elmarad, az így megtakarított összeget a téli tűzifa beszerzésére használják fel.