Jubileumi programmal és extra köszönetnappal tér vissza két év kényszerszünet után a FEZEN Fesztivál. Július 27. és 30. között külföldi kedvencekkel és a legnagyobb hazai sztárokkal találkozhatnak az érdeklődők Székesfehérváron. A FEZEN-en idén is mindenféle zenei stílus rajongói találnak izgalmas programot: a pop-, a rock- és a metálvonal mellett az elektronikus műfajok és Európa egyik legnagyobb retró show-ja is megjelenik a fesztiválon.

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, a településen tartott Liget elnevezésű programsorozat első koncertjén tartott sajtótájékoztatón még júniusban így fogalmazott: Ahhoz, hogy ilyen szép kort megéljen, a támogatók mellett „kell mindig egy mag, akinek szíve-lelke, gyakorlatilag az élete” a ­FEZEN.

Kovács Antal hozzátette, a 25 éves születésnapot tortával, tűzijátékkal és egy szabadtéri nagyszínpados NECC partival ünnepli a fesztivál a szombati zárónapon. A program kapcsán Kovács Antal elmondta: több mint 100 fellépő közel 20 külföldi produkcióval érkezik a jubileumi ­FEZEN-re. Köztük lesz a fesztivál történetének egyik legnagyobb metálfellépője, a Nightwish. De visszatér a Scooter, és idén nyitott a FEZEN az elekt­ronikus irányzatok felé is. Egy minifesztivál lesz a fesztiválban, hiszen a pénteki napon az egyik nagyszínpad a Total Dance Festivalé lesz. Több mint 3 órányi slágeregyveleg 12 előadótól: Eiffel 65, Mr. President, La Bouche, Turbo D a Snapből, Alice DJ, DJ Sash és a hazai kedvencek. Az 1990-es és 2000-es évek legismertebb, legpörgősebb dalai is itt lesznek. Természetesen a hazai fesztiválkedvencek sem maradnak ki a programból, fellép többek között a nagy öregek közül Demjén Ferenc és Deák Bill Gyula, de lesz Majka-, ­Bagossy Brothers-, Ossian-, Rudán Joe-, Halott Pénz-koncert is.

A teljes program a fesztivál honlapján időpontokra és helyszínekre lebontva megtalálható. (Forrás: fezen.hu)