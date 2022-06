A Pénziránytű Alapítvány a Mastercarddal együttműködésben a múlt tanévben útjára indította országos Bázisiskola Programját, amelynek keretében az ország hat régiójában ingyenes, pénzügyi tudatosságot fejlesztő foglalkozások várják az általános és középiskolás diákcsoportokat és az őket felkészítő pedagógusokat. Emellett az alapítvány a diákok pénzügyi tudatosságának fejlesztésén túl a tanárok szakmai és módszertani felkészítését is feladatának tartja – mondta el lapunknak Orbán Mária, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégium gyakorlati oktatásvezetője, aki az aktuális részletekről is szólt: – A Rudasban található Pénzügyi Tudás Otthona tanteremben a régió szakképzésben oktató pedagógusai júniusban ingyenesen vesznek részt a Pénziránytű Alapítvány akkreditált, Új lehetőségek az iskolai pénzügyi nevelésben címmel meghirdetett tanártovábbképzésén. E negyvenórás képzés elérhetővé teszi azokat az ismereteket a kollégák számára, amelyek a gazdasági-pénzügyi nevelést segítik, és bemutatják azokat az eszközöket, digitális fejlesztéseket, módszereket, amelyek a képzés során hatékonyan felhasználhatók. A képzésen résztvevők tantárgyakba integrálható, élményalapú, modern gazdasági és módszertani ismereteket szereznek, hogy segítségével diákjaik gyakorlatias, mindennapi pénzügyi ismeretekkel gazdagodjanak.

A csoportfoglalkozások első körét június 7-én rendezték a Rudasban Sanchez Adrienn tréner vezetésével. A továbbképzés foglalkozott a család (háztartások) gazdálkodásával: költségvetés, pénzügyek, hitelfelvétel, befektetések, biztosítások; a kapcsolódó pénzügyi intézményekkel, a nemzetgazdasággal (az állam szerepével), a fenntarthatóság kérdéskörével.

A képzésen a huszonegy oktatóból legtöbben a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum tag­intézményeiből vettek részt, de jelen voltak a Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum, a Székesfehérvári SZC Deák Ferenc Technikum és Szakközépiskola, valamint a Székesfehérvári SZC Árpád Technikum és Szakképző Iskola pedagógusai is.